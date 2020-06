Suite à l’adoption d’une « résolution de la honte » pour faire honneur aux personnels soignants, au front depuis le début de la pandémie de Covid-19, Ousmane Sonko s’est fendu d’un post sur sa page Facebook pour dénoncer une « mascarade ». Pour lui, l’audition des ministres impliqués dans la gestion de la crise est la priorité.

« LA RÉSOLUTION DE LA HONTE

Moustapha Niass et sa bande viennent d’adopter une prétendue résolution pour formuler des félicitations et hommages légitimes et mérités aux personnels de santé. Mais voilà qu’ils en profitent vicieusement pour délivrer un satisfecit total au ministre de la santé et de l’action sociale.

La même assemblée qui a refusé de donner suite à la requête de l’honorable Aida Mbodj exigeant l’audition de ministres impliqués dans la gestion de la crise, dont celui en charge de la santé.

Rien de surprenant sous les cieux des automates parlementaires de Macky Sall.

Je tiens à me désolidariser, en tant que député, de cette mascarade. Les errements et tergiversations du gouvernement dans la gestion de cette crise sanitaire nous valent la situation d’incertitude que le peuple vit en ce moment.

Au-delà, cela augure du rôle de blanchiment qui sera celui de l’assemblée nationale quant au tong tong politico affairiste sur les mille milliards de lutte contre la Covid. Toutes les ordonnances prises par Macky Sall dans le cadre de la loi d’habilitation seront mécaniquement ratifiées, sans détails et justificatifs des dépenses, ni débat.

Nous avions averti sur le danger de voter une telle loi d’habilitation au profit de prébendiers étatiques notoires. » a posté le leader de Pastef sur sa page Facebook.