Soudan: affrontements intercommunautaires meurtriers à la frontière avec l’Érythrée

De nouveaux affrontements entre communautés ont endeuillé l’est du Soudan le week-end dernier. Des sources officielles et locales donnent des bilans différents, variant entre trois et dix morts après plusieurs jours de tensions, et des dizaines de blessés. Ces affrontements ont une fois de plus mis face à face les communautés Beni Amer et Nouba, à Kassala, la ville-frontière avec l’Érythrée.

Nombre d’habitants de Kassala ont sorti leur téléphone dimanche 10 mai pour filmer leur quartier. Dans leurs vidéos, on voit des colonnes de fumée noire, des maisons détruites, pillées et fumantes, et des gens en colère.