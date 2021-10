Soudan du Sud : les inondations extrêmes menacent les populations

Au Soudan du Sud, certaines régions connaissent actuellement leurs pires inondations depuis 60 ans. C’est la troisième année consécutive d’inondations extrêmes au Sud-Soudan, ce qui met encore plus en péril les moyens de subsistance d’une grande partie des 11 millions d’habitants du plus jeune pays du monde.

Une guerre civile qui dure depuis cinq ans, la faim et la corruption ont mis la nation à rude épreuve. Aujourd’hui, il est impossible d’ignorer le changement climatique, que les Nations unies ont rendu responsable des inondations.

Dans certaines parties du plus jeune pays du monde, il s’agit de la troisième année consécutive d’inondations extrêmes. Des villages ont été balayés ou submergés, des milliers d’entre sont à présent sans abri, dans l’attente que les niveaux d’eau diminuent.

Alors qu’il vide un filet de pêche, Daniel Deng, 50 ans et père de sept enfants, se souvient d’une vie où il a été contraint de fuir encore et encore à cause de l’insécurité. “Mais cet événement, c’est trop. C’est la pire chose qui soit arrivée dans ma vie” a t-il ajouté.

Selon les Nations Unies, les inondations ont touché près d’un demi-million de personnes dans tout le Sud-Soudan depuis mai. Ici, dans l’État du Bahr el Ghazal du Nord, la rivière Lol est sortie de son lit.

Cet État est généralement épargné par les inondations extrêmes qui frappent les États sud-soudanais de Jonglei et d’Unity, qui bordent le Nil blanc et les marais du Sud. Mais aujourd’hui, les maisons et les cultures ont été submergées.

Cette semaine, un nouveau rapport coordonné par l’Organisation météorologique mondiale a mis en garde contre la multiplication de ces chocs climatiques dans une grande partie de l’Afrique, le continent qui contribue le moins au réchauffement de la planète mais qui en souffrira le plus.

Difficile d’envisager un avenir stable quand on est constamment en mouvement, une leçon apprise pendant la guerre civile qui a déplacé des millions de personnes avant un accord de paix en 2018.