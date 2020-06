Sterling prêt à quitter Man. City pour le Real

Raheem Sterling est très attentif à la possible exclusion de Manchester City de toutes compétitions européennes pour 2 ans, comme le rapporte The Independent. Le club anglais a fait appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui doit rendre son jugement entre le 8 et 10 juin. Dans le cas où la sanction serait confirmée, Sterling ferait donc d’un départ au Real Madrid sa priorité. «Porter le maillot du Real ? A l’avenir, qui sait, je l’espère…», avait-il glissé dans un entretien cordé à AS en février dernier. L’attaquant anglais (25 ans) ferait passer les Merengues avant Manchester United, qui serait également à l’affût. Son contrat avec Manchester City court encore jusqu’en juin 2023.