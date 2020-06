StopCovid : ce qu’il faut savoir sur l’application de traçage

L’appli StopCovid développée par l’Inria pour le gouvernement pourrait permettre d’accompagner le déconfinement. Comment fonctionnera-t-elle ? Sera-t-elle obligatoire ? Serez-vous géolocalisé ? Explications.

StopCovid : ce qui n’était qu’un projet obscur est désormais connu de tous, depuis qu’Emmanuel Macron en a parlé lors de sa dernière allocution télévisée. Le gouvernement travaille en effet actuellement à la mise en place d’une application de tracking numérique, en vue d’éviter au maximum la rencontre entre les personnes infectées par le coronavirus et les autres.

L’appli en question, basée sur un système semblable à celui de Singapour, permettra ainsi de vous envoyer une alerte sur votre smartphone lorsque vous croiserez quelqu’un de testé positif au Covid-19. Un concept de traçage des malades déjà critiqué par les défenseurs de la vie privée et des libertés publiques, et brocardé pour son probable futur manque de fiabilité. Voici ce qu’il faut savoir, à date, sur ce projet d’application.

Comment fonctionnera StopCovid ?

Concrètement, quand deux personnes ayant installé l’application sur leur smartphone se croisent dans la rue à une distance “rapprochée” (dans un rayon de 1,5 mètres), leurs appareils se détectent par la liaison sans fil Bluetooth. Leur “rencontre” (leurs identifiants respectifs, qui seront anonymisés via une méthode de chiffrement) est alors enregistrée automatiquement sur chacun des téléphones. Si les deux personnes ne sont pas testées positives au coronavirus et ne présentent aucun symptôme, rien ne se passe. Mais si l’une des deux est contaminée, l’autre personne croisée dans les 15 derniers jours ainsi que toutes les autres ayant été en contact (on parle de contact prolongé) avec le malade recevront une notification. Mais ils ne sauront pas qui ils auront croisé, ni où et quand exactement. Un algorithme devrait calculer un “score” de risque de contraction du virus. Selon Cédric O, secrétaire d’État chargé du numérique, le système devra prévoir “un lien avec un tiers de santé” pour garantir que les cas déclarés soient réellement positifs, et des mesures pour éviter les “comportements malveillants”.

Une application obligatoire ?

Le gouvernement assure que StopCovid est prévue pour ne pas être obligatoire et donc basée sur le volontariat, la personne testée positive se déclarant d’elle même comme telle et acceptant de diffuser cette information de manière anonyme aux autorités et aux autres. Afin d’estimer la distance entre deux smartphones, la technologie Bluetooth mesure la puissance du signal.

Sera-t-il possible de vous géolocaliser ?

« L’application ne géolocalisera pas les personnes. Elle retracera l’historique des relations sociales qui ont eu lieu dans les jours précédents, sans permettre aucune consultation extérieure, ni transmettre aucune donnée », affirme Cédric O, secrétaire d’État chargé du Numérique dans Le Monde.

Le protocole DP3T, Robert ainsi que les solutions développées par le PEEP-TP ne font pas usage du GPS, mais seulement du Bluetooth. Cette technologie de courte portée repose sur la proximité des appareils, ce qui empêche donc toute géolocalisation. Toutefois, en utilisant des bornes de collecte telles que celles utilisées par les publicitaires, ou en croisant les données avec celles d’autres applis, ainsi que celles de tous les utilisateurs, il resterait théoriquement possible de reconstituer les allées et venues d’une grande partie des citoyens “volontaires”. En outre, les opérateurs de téléphonie pourraient facilement utiliser les données de géolocalisation de leurs clients pour faire des liens et les identifier. Mais là, il s’agirait de pratiques interdites par la loi française et d’un scénario dystopique.