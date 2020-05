Strasbourg se sépare du Sénégalais Abdallah Ndour

C’est dans un communiqué que le club alsacien a officialisé sa séparation avec les trois joueurs. Révélation en Ligue 2 lors de la saison 2016-2017. Abdallah Ndour dont le contrat devait expirer en juin prochain ne sera pas gardé dans l’effectif du RCSA. L’ancien sociétaire de Génération Foot a un faible temps de jeu cette saison. En effet, il n’a disputé que 12 matchs. On en compte 6 en Ligue 1 dont 4 titularisations, au total 373 minutes. Il n’a pas connu de meilleures saisons lors des deux précédentes années où il a joué au total 11 matchs contrairement à la période 2015-2017 où il était titulaire indiscutable. Son élan sera stoppé par une blessure en mai 2017, une double fracture tibia-péroné. Arrivé dans le club en 2014, en provenance de Metz, son premier club européen, l’aventure s’arrête donc 6 ans après. A son palmarès avec Strasbourg: Vainqueur de la coupe de la ligue en 2019, champion de France en ligue 2 en 2017 et champion de France de National en 2016. Ndour a reçu sa première convocation en équipe nationale en 2016. Dans une interview avec wiwsport, il confessait son envie de revenir dans la tanière surtout avec le poste de latéral gauche. Le jeune Lion va donc trouver un autre club et retrouver son niveau d’antan. Par ailleurs, le Sénégalais boucle sa 6è année au club. Désormais, Ndour va devoir se trouver un nouveau point de chute. Ndour a difficilement confirmé ces deux dernières saisons son potentiel. Mais il s’est néanmoins ouvert les portes de la sélection du Sénégal.