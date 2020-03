SUISSE: UN JOUEUR SÉNÉGALAIS LIMOGÉ A CAUSE DU CORONAVIRUS

Comme certains clubs de Ligue 1, le FC Sion a opté pour le chômage technique suite à l’arrêt temporaire des compétitions en raison de l’épidémie de coronavirus. Une décision inacceptable pour neuf joueurs, qui craignent une baisse significative de leurs émoluments. Du coup, le président du club suisse, Christian Constantin, a décidé de sévir en les licenciant, annonce 20 Minutes consulté par Rewmi. Et parmi ces licenciés figurent un Sénégalais et deux Ivoiriens. Il s’agit de Birama Ndoye, Doumbia Seydou et Xavier Kouassi. Sont aussi concernés par la mesure Pajtim Kasami, Alex Song, Ermir Lenjani, Mickaël Facchinetti, Christian Zock, Birama Ndoye et Johan Djourou. Alertés par courrier recommandé, certains n’ont pas répondu à leur supérieur hiérarchique. D’autres ont coché la case « je n’accepte pas la proposition » pour protester face à cette décision, sans préavis. Le dirigeant helvète s’est d’ailleurs défendu en évoquant un « cas de force majeur ». « Le club est privé de tous ses revenus. Il nous est interdit de leur offrir leur travail », a répondu le patron de Sion. A priori, cette histoire devrait se régler devant les tribunaux…