Supposée crise à l’Apr : Quand Mame Mbaye Niang reprend du service

C’est la seconde fois, sur un plateau de télévision, que le Ministre Mame Mbaye Niang avance des propos attestant d’un complot au niveau de leur parti, l’Alliance pour la République (Apr), au pouvoir.

Il a été on ne peut plus précis à la 7TV. Le Ministre n’a pas fait dans la dentelle. Il a accusé ‘’un traître’’ qui serait dans leurs rangs et qui sera prochainement démasqué.

Une déclaration qui a le mérite de mettre le feu aux poudres, avec, en toile de fond, un objectif très clair de bataille communicationnelle.

En clair, le proche de Macky, en mission manifestement commandée, désire semer la panique dans les rangs de ‘’leurs adversaires masqués’’ sur qui, en réalité, ils n’ont que des appréhensions.

Aucune vraie certitude. Sinon, ils seraient écartés depuis, comme l’a été Moustapha Diakhaté, l’initiateur du courant Mankoo Taxawu Sunu Apr : initiative pour la refondation de l’Alliance».

Mais, ce mode de communication a pour objet de pousser tout un chacun à se sentir visé.

En ne disant pas ‘’les traîtres’’ mais ‘’le traître’’, il veut pousser chacun de ces supposés conspiratistes à se sentir seuls et trahis par les autres. En somme, c’est de la pure diversion.

Ce qui ne veut pas dire qu’il ne se passe rien à l’Apr.

La preuve, depuis que Moustapha Diakhaté a mis en place son courant, on a cessé de plaisanter au niveau du parti. La menace a été prise au sérieux. Et la chasse aux sorcières a commencé.

Mais, comme dans le camp en face on est expérimenté, la seconde sortie du Ministre après celle faite à la TFM, il y a de cela quelques semaines, montre qu’ils n’ont encore rien trouvé de palpable.

Sinon, l’heure ne serait pas à la parole, mais à l’acte.

En tout état de cause, le syndrome du Parti démocratique sénégalais (Apr) guette l’Apr. Sans dauphin, c’est-à-dire numéro 2, et sans structuration certaine, avec le mode de gestion pyramidale, le parti est obligé de fonctionner comme un vaste mouvement de soutien autour de Macky.

Or, étant donné que ce dernier ne pourra être éternellement au pouvoir, tout le monde, sans exception, pense à sa succession. Y compris ceux qui disent être contre le débat et qui s’attaquent aux autres.

Le fait que l’on indexe certains, montre que ceux qui le font sont déjà en guerre. Ils souhaitent simplement instrumentaliser Macky contre leurs potentiels ‘’adversaires’’. Voilà la réalité de la situation complexe à l’Apr. Personne n’est innocent. Il s’agit d’une bataille entre loups aguerris. Et surtout d’une bataille souterraine.

Et pourtant, ils sont tous pareils du point de vue de leurs ambitions. Ce qui les différencie, c’est que Macky parle à certains parmi eux et non à d’autres.

Et ce sont ceux qui se sentent plus proches qui crient au complot, à la traîtrise. Or, ils n’ont aucune preuve tangible.

Ce qui veut dire que l’incompréhension et même une forme d’animosité est en train de s’installer dans les rangs du parti. Mame Mbaye Niang a été en mission commando, au nom du Président, pour dire à tous que l’on ne succède pas à quelqu’un qui n’est pas encore ‘’mort’’, politiquement s’entend.

Et c’est là où justement le bât blesse.

En effet, il est temps de penser à l’après-midi dans un parti devenu grand comme celui de l’Apr.

Si on pousse l’analyse beaucoup plus en profondeur, on peut penser que Macky n’a nullement l’intention de quitter les affaires. Et qu’il a envie de maintenir les troupes unies autour de sa personne pour parer à toute éventualité.

Dans les batailles politiques finales en perspective de 2024, et dans la dynamique du troisième mandat en gestation, le ‘’ni oui ni non’’ du Président signifie qu’il hésite encore. Et dans ces moments de doute, on a besoin de toute l’attention de ses proches.

Imaginons un instant si, en Guinée, Alpha Condé avait des scissions dans ses rangs. Ce sera ingérable pour lui.

En clair, chaque jour que Dieu fait, Macky nous conforte dans l’idée qu’il n’a aucune intention de partir en 2024. N’en déplaise…

Assane Samb