Tabaski 2020: ce que recommande le Ministère de l’Elevage

La fête de la Tabaski approche à grand pas, chaque année, la majorité des Sénégalais éprouve des difficultés à trouver le mouton du sacrifice.

Le ministre de l’Elevage et de la Production animale, Samba Ndiobène Ka, s’est voulu préventif en s’adressant à nos compatriotes:

«J’invite les Sénégalais à acheter tôt leur mouton. S’ils attendent à deux jours de la Tabaski pour le faire, croyant que les prix vont baisser, ça risque de poser des problèmes. J’en profite pour surtout informer les consommateurs pour qu’ils prennent leurs dispositions. S’ils achètent tôt, par exemple à une semaine de la Tabaski, et qu’il est senti qu’il y a plus de rush sur le marché, il sera possible, pour les opérateurs, d’aller à nouveau à l’intérieur du pays et même hors de nos frontières pour aller chercher des moutons», explique le ministre de l’Elevage, au cours d’une réunion avec les différentes parties prenantes du secteur.

M. Ka n’a pas manqué de rappeler qu’en cas d’achat tardif, les opérateurs se retrouveraient dans l’impossibilité de convoyer des bêtes en renfort.

En outre, il a assuré que toutes les dispositions ont été prises par l’Etat pour un approvisionnement correct du marché.