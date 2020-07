Taïb Socé rebondit à Emedia

Le célèbre chroniqueur religieux, libre de tout engagement, a rejoint le Groupe E-Media où il compte donner rendez-vous à ses nombreux followers. Il s’est réjoui de ce qui se dessine pour lui au sein des organes de ce groupe, qui symbolise à ses yeux, la performance, la puissance et la qualité. Son exubérance à l’antenne et sa verve, ajoutées à ses talents d’orateurs vont lui valoir une audience accrue sur des thématiques de société vues sous l’angle de l’Islam.

Ses prêches, très attendus, seront suivis tant à IRADIO qu’à iTV qui sont des espaces d’expression outillés (technique et digital combinés) susceptible de rénover ses prestations audiovisuelles. « Je retrouve avec bonheur des compagnons de route (parlant de Mamoudou Ibra Kane, Boubacar Diallo et Alassane Samba Diop). Leur sens du devoir et leur claire perception des responsabilités qui sont les leurs me confortent dans l’idée que la bonne ambiance prévaudra », a-t-il tenu à préciser à l’endroit de ses hôtes du jour.

Le Directeur Général Mamoudou Ibra Kane lui a souhaité la bienvenue sans manquer de renouveler la confiance placée en lui. Taïb Socé est Taïb Socé, murmure un connaisseur, TÉMOIN de l’émouvante rencontre tenue à lanDirection Générale de E-Media. Nul doute qu’avec l’arrivée cet animateur religieux, les regards et les oreilles vont durablement se fixer sur le Groupe E-Media qui a son siège au Point E. « À vous l’antenne ! »