Talibé tué à Linguère : Le maître coranique et le surveillant déferrés

Le maitre coranique, Djily Ndiaye et le surveillant Maguette Diop, présumé meurtrier du talibé Fallou Diop ont été déferré au parquet de Louga, rapporte Les Echos. Ils sont poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et non assistance à personne en danger. La dépouille mortelle est toujours gardée à la morgue de l’hôpital pour autopsie.