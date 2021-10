Talla Sylla quitte BBY

Les défections et listes parallèles se poursuivent à BBY. Le maire de la ville, Talla Sylla, récuse le choix porté sur un candidat issu du parti Rewmi pour porter les couleurs de Benno Bokk Yaakaar (BBY). Pour rappel, suite à un consensus trouvé entre Idrissa Seck et Macky Sall, le ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, a été désigné.

“Si ce n’est Dieu personne ne pourra m’empêcher d’être candidat à la ville de Thiès”, a protesté Talla Sylla. Dans une déclaration faite ce jeudi, il a annoncé la mise en place d’une coalition dénommée ’’Wa Thiès’’. A l’occasion, il n’a pas raté Idrissa Seck, le patron de Rewmi : “Rewmi n’est pas membre de Benno. Rewmi a infiltré le Benno pour ses propres intérêts. Le rôle du président de la République, c’est de rassembler. Il est dans son rôle. Mais notre rôle, à nous, c’est à la fois de protéger le président et de protéger le pays, et le Benno, en identifiant les faussaires, les infiltrés et en cherchant à trouver ceux qui sont engagés sincèrement, à la cause, en les invitant autour d’une table, à échanger pour aller dans le sens de (présenter) ensemble une liste qui permettra de prendre en charge les préoccupations essentielles des Thiessois”.