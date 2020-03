L’’Imam qui avait dirigé la prière du vendredi passé, à Sinthiou Bocar Ali à Tamba a été convoqué pour avoir dirigé la prière du vendredi dernier. Il risque d’être arrêté et déféré au Parquet de Tamba. « Il ne m’a été signalé qu’une seule Mosquée à Koulor, dans le département de Goudiry qui a violé l’interdiction. J’ai demandé au Préfet de convoquer l’Imam et de le sensibiliser. Il est clair qu’en cas de récidive, il sera purement et simplement arrêté », a déclare le gouverneur de Tamba, Omar Mamadou Baldé.

Ce n’est pas tout. Le « naib » (adjoint d’un imam) de de la mosquée mouride de Tambacounda a été arrêté par la Police. Il a bravé l’arrêté interdisant l’ouverture des mosquées pour éviter la propagation du Covid-19. Le « Naib » a été cueilli par les limiers alors qu’il dirigeait la prière de « Tisbar » dans l’enceinte de la mosquée sise au quartier Dépôt de la commune, informe L’OBS.