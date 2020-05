Tandian et Me Ndiaye soldent leurs comptes

président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (Fsbb), Me Babacar Ndiaye et son prédécesseur, Baba Tandian, ont finalement soldé leurs comptes, hier, devant le juge du tribunal correctionnel de Dakar. Ce, après plusieurs renvois. En effet, Baba Tandian a été traîné devant cette barre pour avoir vertement critiqué la gestion de Me Babacar Ndiaye en l’accusant de porter la guigne au basket sénégalais et de n’être intéressé que par l’argent. Des propos que Me Babacar Ndiaye estime offensants. Contrairement à Baba Tandian qui les a pris à la légère. Pour lui, il s’agissait juste de «boutade». «Je reconnais les propos dans la forme mais pas dans le fond, car lorsque je dis qu’il porte la guigne, je voulais expliquer qu’il n’a pas beaucoup de chance, car il a perdu beaucoup de compétitions. Et quand je dis que le seul fric l’intéresse, c’était une boutade, car tout le monde est intéressé par l’argent, y compris moi», a expliqué Baba Tandian.

Qui poursuit : «je ne l’ai pas vu détourner une caisse ou prendre de l’argent. C’est une boutade, car je trouve inélégant qu’il aille représenter le Sénégal à une compétition, alors qu’il devait déléguer un président de club, comme ça a été toujours la pratique», précise-t-il. Par ailleurs, il a confirmé que ses attaques n’ont rien de personnel puisqu’il n’a aucune animosité à l’endroit de Me Babacar Ndiaye. «Je lui reproche en tant que président de fédération et non Me Babacar Ndiaye, même si je reconnais que les critiques sont souvent dures», a-t-il indiqué. Toutefois, lorsque le président Amath Sy lui a demandé à quel titre il se permet de formuler ces critiques à l’égard de Me Babacar Ndiaye, il argue : «parce que je suis un professionnel du basket, un ancien international et je suis le deuxième bailleur du basket. J’y ai dépensé plus de 400 millions Cfa». Et durant tout le procès, à aucun moment Baba Tandian n’a regretté ses propos. «Pour le moment, je ne regrette pas, peut-être après que les angles se soient arrondis, car de bonnes volontés sont en train de jouer aux médiations», dit-il.

Babacar Ndiaye réclame le franc symbolique

Faisant leurs plaidoiries, les conseils de Me Babacar Ndiaye demandent que Baba Tandian soit déclaré coupable. A en croire Me Cheikh Sy, «les accusations de Baba Tandian ne visent qu’à nuire à la partie civile». Cet argument est étayé par Me Yéri Bâ qui souligne que Tandian n’est pas content de la nomination de Babacar Ndiaye. C’est pourquoi leur confrère Me Moussa Sarr estime que M. Tandian ne peut pas plaider l’exception de bonne foi. Car, non seulement il y a une volonté manifeste de nuire, mais le prévenu nourrit une animosité à l’endroit de la partie civile. Il s’y ajoute que les propos ne sont ni mesurés ni prudents. «Dès lors qu’il assume l’ensemble de ses propos, il devrait en apporter la preuve», a tonné Me Sarr. A titre de dommages et intérêts, Me Babacar Ndiaye qui demandait 150 millions dans la citation directe, a réclamé le franc symbolique devant le tribunal. Pour sa part, le procureur a requis l’application de la loi.

Avocat de la défense, Bruce Sylva a plaidé la relaxe pure et simple. Ainsi, le tribunal a joint l’exception au fond avant de fixer le délibéré au 6 juin prochain