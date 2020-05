Tandian vs Babacar Ndiaye: Vers l’armistice?

Va-t-on vers une réconciliation le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball. Me Babacar Ndiaye et Baba Tandian ? Tout en a l’air, si l’on se fie aux propos de la robe noire qui s’exprimait en marge d’une audience avec le Club de l’Association nationale de la presse sportive (Anps)

«A la suite de la sanction prise par la fédération, des bonnes volontés ont joué des médiations, surtout la présidente de la Zone 2, Rokhaya Pouye, qui a fait en sorte que je puisse rencontre M. Tandian en présence de quelques membres de la Fsbb. Je ne peux pas aussi dévoiler le contenu de nos discussions, mais nous avons discuté entre responsables. A la fin de la réunion, la présidente de la Zone 2 a émis le souhait de voir la fédération réviser la décision prise à l’encontre du président Tandian. J’avais dit au cours de cette rencontre d’apaiser le climat, de faire en sorte que toute la famille du basket soit rassemblée, de respecter et de faire respecter la fédération, de veiller aussi à la crédibilité de la fédération. J’avais aussi dit à l’assistance que la décision a été prise par le Bureau fédéral et non par le président. J’avais promis de soumettre la question aux membres du Bureau. Je respecterai ma parole mais aujourd’hui, nous travaillons sur la fin de la saison. Dès que cette question sera réglée, je convoquerai une réunion de Bureau pour étudier cette affaire. Les textes de la fédération permettent au président de soumettre au Bureau fédéral toute décision prise en seconde lecture.»