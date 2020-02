TAPIOCA MANGUE

Un dessert exotique, rapide, léger et très savoureux.

Le tapioca est une fécule produite à partir des racines du manioc tout comme les perles du Japon qui se différencient plus par leur forme ronde. Le tapioca ordinaire se présente sous forme de grains irréguliers. Son goût est neutre. On l’utilise en cuisine notamment comme épaississant pour les soupes et les desserts. A vous de laisser libre cours à votre imagination et vos envies en l’accompagnant de banane, chocolat, lait de coco…

Ingrédients :

– 250g de tapioca

– 1L de lait demi écrémé

– 80 à 100g de sucre

– 2 sucre vanille

– 1 mangue

– zestes de citron pour l’acidité