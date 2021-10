Technologie: Facebook compte changer de nom

Facebook pourrait annoncer un changement de nom, la semaine prochaine. Selon le réseau social, cela est dû au besoin de souligner son souhait de se concentrer sur la création de son «métavers», ces environnements de mondes virtuels partagés, combinant réalité virtuelle et réalité augmentée.

Mark Zuckerberg, le patron du géant américain du numérique, devrait s’exprimer sur le changement de nom du réseau social lors de la conférence Connect le 28 octobre. Mais le nom pourrait être dévoilé plus tôt, selon The Verge.

Facebook n’est pas la première entreprise technologique à changer de nom au fur et à mesure que ses ambitions se développent. En 2015, Google s’est entièrement réorganisé sous une société holding appelée Alphabet, en partie pour signaler qu’il n’était plus seulement un moteur de recherche, mais un conglomérat. Snapchat a été renommé Snap Inc. en 2016.

Facebook, qui comprend, entre autres, Instagram, WhatsApp et Messenger, envisage de créer une maison mère avec un nouveau nom, selon une information du site spécialisé The Verge, publiée mercredi. « Si vous donnez un nouveau nom à un produit qui ne marche plus, les gens vont rapidement comprendre que la nouvelle marque a les mêmes problèmes », a tweeté Benedict Evans, un analyste indépendant spécialiste de la Silicon Valley.

D’après The Verge, la nouvelle appellation doit servir à refléter les efforts menés par le groupe pour construire le « métavers » (« metaverse » en anglais), considéré comme un possible futur de l’internet, où les technologies permettront de naviguer dans un univers parallèle au monde réel. Le patron de Facebook Mark Zuckerberg pourrait révéler le nouveau nom le 28 octobre lors d’une conférence annuelle sur ces thèmes. « Facebook pense que changer de nom peut l’aider à changer de sujet », a déclaré dans un communiqué une association anti-Facebook, qui se fait ironiquement appeler le « Véritable Conseil de surveillance de Facebook » (Real Facebook Oversight Board).