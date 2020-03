Téléphone : les lignes fixes seront fermées par Orange dès 2021.

Devenu obsolète et coûteux à entretenir, le réseau téléphonique commuté (RTC) arrive en fin de vie. Orange vient d’annoncer son abandon progressif à partir de 2021. Avant cela, l’opérateur historique, qui a déployé ce réseau dans les années 1980, cessera de commercialiser de nouvelles lignes RTC à compter de 2018.

L’opérateur Orange a confirmé son intention de ne plus ouvrir de nouvelles lignes sur son réseau téléphonique commuté (RTC), le réseau historique, à compter de la fin de l’année 2018, et de commencer à l’éteindre progressivement en 2021. « Le RTC est l’ancien service voix qui est déjà remplacé en grande partie par de la téléphonie IP, qui est un protocole Internet, pour l’ensemble des abonnés à des box chez tous les opérateurs », a-t-on précisé à l’AFP chez Orange.

L’opérateur indique que cette fermeture ne concerne pas le réseau cuivre, utilisé pour le service internet haut débit et de téléphonie sur IP. Concrètement, Orange ne stoppe pas directement le RTC mais cessera de créer de nouvelles lignes via cette technologie à partir de la fin 2018 pour les lignes analogiques et un an plus tard pour les services numériques.