Téléphonie mobile : Expresso veut reconquérir ses consommateurs

L’operateur téléphonie Expresso Sénégal veut faire vivre une expérience unique aux consommateurs grâce à l’amélioration significative du réseau, le lancement de nouveaux services et de nombreuses innovations techniques. En tout cas, c’est le souhait de son nouveau directeur général M. Rahmamtalla qui s’exprimait hier à Dakar lors d’une signature de partenariat entre sa société et Huawei. Ainsi avec un réseau 3G deux fois plus performant sur l’étendue du territoire sénégalais , une connexion internet plus rapide, l’opérateur entend bien reconquérir ses consommateurs. Selon lui ,pour atteindre leurs objectifs , il était naturel de se tourner vers Huawei , un allié et partenaire de confiance qui connait parfaitement les spécificités de l’opérateur de téléphonie mobile. A cette occasion, ce dernier a rappelé que c’est avec Huawei qu’Expresso a été le premier opérateur à lancer la 3G au Sénégal en 2009. Afin de tirer le meilleur de ce partenarial, les deux entreprises ont déployé des équipes de professionnels aguerries, expérimentées et maitrisant les derniers technologies. Ces équipes vont travailler en synergie, pour de mettre en valeur le meilleure de chaque partie et créer des solutions innovatrices. Toujours dans cette optique de collaboration, expresso compte également s’associer à des entreprises locales .Pour prouver à nouveau son engagement à participer au développement économique du pays , des petites et moyennes entreprises seront régulièrement sollicitées et joueront un rôle important dans son renouveau en 2020.