Terrorisme : Le FBI enquête à Dakar

Le FBI a transmis via l’ambassade des Etats-Unis au Sénégal, une demande judiciaire pour interroger trois présumés terroristes écroués à Dakar. Il s’agit de Mahmoud Sidy, Baba ElAtigh, Moustapha Amar Bahir et Erhil Adébé. Ils sont emprisonnés au camp pénal de Liberté 6 pour terrorisme présumé. Le FIB les accuse également d’être impliqués dans les attentats terroristes commis entre 2015 et 2016 dans la sous-région, notamment au Mali, au Burkina et en Côte d’Ivoire. Si le Procureur du district de New-York s’est saisi de cette affaire, c’est parce que, rapporte le journal, deux ressortissants américains sont morts durant ces attaques.