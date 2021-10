Terrorisme : l’ONU au chevet du Niger

La délégation du Conseil de sécurité de l’ONU en visite lundi au Niger, a assuré s’occuper “très activement” de la situation au Sahel confronté aux atrocités des groupes djihadistes.

Des exactions au Burkina Faso, au Mali et au Niger, ont fait des milliers de morts et de déplacés. Alors que la zone dite des trois frontières situées entre ces pays est présentée comme un bastion des djihadistes ayant fait allégeance à Al Qaïda et au groupe l’État islamique.

“Le Conseil de sécurité s’occupe très étroitement, très activement de la situation dans la région, le Conseil de sécurité est en appui à la paix et à la stabilité dans la région, nous allons continuer à le faire, pour essayer de vous aider à aider le Mali autant que possible aussi.”, a déclaré Nicolas de Rivière, Ambassadeur de France auprès des Nations Unies.

Au Mali ou les autorités de la transition sont invitées à organiser les élections dans les délais afin de favoriser le retour des civils au pouvoir.

Parallèlement, l’ONG Human Rights Watch a appelé à faire pression sur les autorités maliennes pour que soient ouvertes des enquêtes sur des exécutions et des disparitions imputées aux forces de sécurité.