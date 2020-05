Test Dell XPS 13 : un concentré de savoir-faire

Avec un écran dont l’encadrement à quasiment disparu, le XPS 13 9300 de Dell devient le PC portable le plus compact du marché.

Le Dell XPS 13 9300 marque une date importante dans l’histoire des ordinateurs portables : la suppression des cadres autour des écrans. Les modèles précédents ont retiré le haut et les côtés de la lunette mais Dell a fini par tuer aussi la partie inférieure. Plus important encore, cette réduction fait du XPS 13 l’un des ordinateurs portables les plus compacts du marché.

L’histoire des XPS 13 est longue et riche en rebondissements. Lorsque la première version « InfinityBezel » est apparue en 2015, elle a donné le ton de ce qui pouvait être fait dans un ordinateur portable compact, obligeant les concurrents à réévaluer leurs concepts. Le dernier XPS 13 (à partir de 1543 €HT sur Dell.com) n’est sûrement pas le plus disruptif en termes de performances, mais son écran tactile InfinityBezel 16:10 et ses doubles entrées biométriques se défendent. Pour les plus dubitatifs, il suffit de remonter en 2017, lorsque les entreprises vendaient encore des ordinateurs portables avec une lunette si large que l’on aurait pu en faire des espaces publicitaires. Rappelez vous le MacBook Air 2017 d’Apple (ci-dessous) pour percevoir l’évolution.

Si l’écran est clairement la vedette de la configuration du XPS 13 9300, ce dernier embarque également du matériel haut de gamme. Voici les détails.

Processeur : Intel Core i7-1065G7 de 10e génération

GPU : Intel a intégré Iris Plus

RAM : 16GB LPDDR4X/3733

Stockage : 512 Go Intel 760P NVMe SSD

Affichage : 13,4 pouces 1920×1200 Sharp IPS

Support biométrique : Appareil photo biométrique Realtek dans la lunette supérieure, lecteur d’empreintes digitales Goodix intégré au bouton d’alimentation.

Connecteurs : Le XPS 13 9300 dispose d’un port Thunderbolt 3 sur chaque côté, d’un lecteur microSD sur le côté gauche et d’une prise audio combo analogique sur le côté droit. Par rapport au modèle précédent, un port USB-C et un wedge-lock ont été retirés. Comme pour le modèle précédent, il n’y a pas de port USB-A. Il va falloir se résoudre à investir dans un hub USB-C.

Mise en réseau : Killer WiFi 6 AX1650, Bluetooth 5

Taille et poids : 14,8 x 296 x 199 mm pour 1,2 kg pour les écrans non tactiles (1,27 kg avec écrans tactiles)

Possibilité de mise à jour : Les « mises à jour » des ordinateurs ultraportables modernes sont toujours très limitées, mais Dell propose un emplacement M.2 standard pour le SSD Intel à l’intérieur. Cela peut sembler peu important, mais le XPS 13 2-en-1 7390 a soudé son SSD. La raison de Dell (comme celle d’Apple) est de gagner de la place et de rendre l’ordinateur portable plus fin, mais ce choix en a énervé plus d’un.