Thiat prévient Macky

Le rappeur Thiat du Mouvement “Y en a marre” répond au Chef de l’Etat Macky Sall qui a préféré maintenir le flou sur un éventuel troisième mandat. «Le gouvernement manque de sérieux, le gouvernement n’est pas une case des tout-petits, où on va donner du lait ou chouchouter les membres pour que le Président nous leurre en disant qu’il ne peut pas dire « Oui » ou “Non” craignant que les gens ne travaillent pas. On n’est pas à la maternelle. Qu’il nous respecte. Si tu forces un 3e mandat, on viendra te déloger du Palais», a averti le rappeur dans une vidéo live sur la page Facebook de Y en a marre.