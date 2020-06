Thiès: il tue sa mère avec un coupe-coupe

Drame à Ngoundiane Niakh –région de Thiès–, I. F. a tué sa mère B. D. à l’aide d’un coupe-coupe avant d’être arrêté par la Section de recherche.

Le présumé meurtrier a étalé dans l’émission Khalass de la Rfm, les raisons qui l’ont poussé au meurtre.

«Depuis tout petit, j’ai tout fait pour elle, j’ai volé, j’ai même vendu du chanvre indien. Ce qui m’avait valu la prison, car j’ai été arrêté avec 30 paquets. Tout ça, pour bien prendre soin d’elle, mais elle nous traitait de tous les noms», a-t-il fait savoir.

«Elle m’a frappé et c’est ainsi que je l’ai charcutée avec le coupe-coupe. Après être passé à l’acte, je voulais me suicider mais je préfère la prison», s’est-il expliqué, non sans rappeler que son grand-frère avait mis fin à ses jours car ne pouvant plus supporter la rengaine de leur mère.