Thiès : Un jeune homme de 20 ans mortellement poignardé

Drame aux champs de courses Ndiaw Macodou Ndiaye de Thiès. En effet, un jeune du nom de Ngoumba Ndiaye, âgé d’une vingtaine d’années a perdu la vie au cours d’une sanglante bagarre ce mardi, vers midi. Originaire de Herssent et fondeur au marché Moussanté de Thiès, la victime a reçu plusieurs coups de couteau, à la main et à la poitrine, d’après nos confrères de “Thièsinfo”. Le meurtrier présumé est en cavale. La police et les sapeurs pompiers ont procédé aux constats d’usage avant de transporter le corps sans vie à l’hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène.