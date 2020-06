Thione: « J’ai été atteint mystiquement »

Jugé ce lundi, Thione Deck a plaidé une influence surnaturelle. « Je rends grâce à Dieu d’avoir été arrêté. A défaut, on a allait me soutirer tous mes biens et il ne me resterait plus rien dans ma vie. Je sais que j’ai été atteint mystiquement au point de remettre mes 85 millions à ceux qui m’ont mis dans cette situation ».

« MÊME DANS MA TOMBE… »

D’après Thione Seck, cette affaire aura été une tache noire dans sa vie. « Je me souviendrai toujours de cette affaire. Je ne l’oublierai jamais. Même dans ma tombe, je m’en souviendrai. C’est une affaire qui a dégradé ma santé. Elle a compromis la carrière de football de mon fils qui avait un avenir prometteur dans le football », a déclaré Thione Seck, insistant sur le fait que ce seraient des papiers verts qui étaient dans le sac et non de faux billets.