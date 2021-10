Thomas Sankara: 34 après, l’Afrique se souvient !

Thomas Sankara ! La simple évocation de ce nom rappelle aux jeunesses africaines d’hier, aujourd’hui, élites, celui qui incarna, avec d’autres, comme Lumumba, le réveil de l’Afrique, la résistance farouche contre le système néocolonial mis en place par la France et la revendication d’un développement intégré et auto-entretenu.

Ce jeune militaire a marqué l’histoire de son pays et celle de toute l’Afrique noire. Il a su montrer la voie à suivre avant de tomber à la faveur d’un lâche coup d’Etat en octobre 1987, avec la complicité de son ami Blaise Compaoré qui devint Président de la République jusqu’à son renversement en 2014, après 27 ans au pouvoir.

Il parvint, en quatre années, à l’autosuffisance alimentaire dans son pays ; quelle pugnacité ! Il africanisera le nom du pays qui s’appelait Haute-Volta, modifia d’une façon substantielle les institutions, les relations publiques, lutta contre la corruption et imposa à ses partenaires au développement, le respect dans ce qui s’appelle, actuellement, le gagnant-gagnant.

Au moment où le sentiment anti-français se développe en Afrique notamment au Sahel et que Macron organise un sommet avec la société civile, snobant les Chefs d’Etat, le procès de ses assassins s’ouvre dans son pays, plus précisément à Ouagadougou.

Bien sûr, Blaise Compaoré n’y sera pas. Il est en exil en Côte d’Ivoire, le pays de son épouse Chantal.

Une dizaine de personnalités seront ainsi jugées pour cet assassinat dans un contexte de guerre froide et de survivance d’une Françafrique active.

Le plus grave, c’est qu’il se savait en danger de mort. Ses services de renseignement, soupçonnant quelque chose, avaient mis Blaise sous écoute. Et il avait un enregistrement qui prouvait le complot.

Mais, l’homme n’en avait cure. Il n’a pas renforcé sa sécurité et a continué à s’exposer. On connaît la suite…

Ainsi, l’annonce de sa mort a créé une onde de choc en Afrique surtout parmi la jeunesse estudiantine. Un sentiment grave d’impuissance nous anima tous. Il s’y ajoute un sentiment de révolte et surtout d’injustice après que Blaise eut tranquillement pris les rênes du pouvoir.

Nous avions même l’impression que le peuple burkinabé était complice. Tellement le sentiment de révolte était partagé par tous.

Certes, tout n’était pas rose au temps de Sankara. Mais, il nous a laissé le souvenir d’un homme politique hors pair, qui a incarné un nouveau type de leadership puisé des ressources culturelles de son peuple. Les Burkinabé et au-delà les africains puisent, jusqu’ici, des ressources laissées par Thomas qui ne cesse d’inspirer de nouveaux dirigeants.

Bien sûr, aujourd’hui, le Burkina Faso est encore en prise avec la pauvreté et l’insécurité, mais ce peuple a su rester digne et a amorcé des réformes de fond pour mettre en place des institutions rayonnantes.

Un exemple : Là-bas, le lien ombilical entre la Justice et le ministère a été coupé alors qu’au Sénégal, beaucoup soutiennent que c’est impensable.

En clair, on peut tuer l’homme mais pas ses idées. Il a su s’armer de courage pour réussir une révolution dans son pays et amorcer des ruptures de fond dans le sens de l’intérêt général.

Ses succès ont montré que l’Afrique a surtout besoin de dirigeants et de leaders de cet acabit pour faire évoluer le continent et l’extirper de la tyrannie des grandes puissances et de l’obscurantisme de certains pouvoirs internes.

Pour avancer, il faut de la clairvoyance et de la volonté. Et Thomas Sankara en avait.

C’est pourquoi, le Burkina Faso a tout intérêt à faire la lumière sur sa mort et à punir les coupables. Car, c’est cela aussi, une des clefs du succès : Instaurer un sentiment de justice au sein de la population pour que nul ne se sente au-dessus des lois.

Une fois les écuries d’Augias nettoyées, il sera plus facile de tourner la page et de bâtir une nation stable et prospère.

Toute l’Afrique attendait ce moment depuis longtemps. Car, personne n’a oublié ce jeune capitaine si déterminé, si généreux et si compétent.

Qu’il repose en paix !

Assane Samb