Tiéré Bassi Guerté – Couscous de Mil Sauce Arachide

Les vendredis soirs au Sénégal généralement c’est le Tiéré (couscous de mil) qui était au menu dans presque toutes les familles. J’utilise le passé car cette tradition n’existe pratiquement plus, notamment avec la mondialisation qui modifie les habitudes alimentaires. La jeune génération (même la génération +40 ans) ne parle que de pizza, hamburger, chawarma et crème glacée le soir. Trop gras, trop salé, trop sucré et avec des additifs, rien à voir avec les plats mijotés de la maman.

Le mil est un terme qui désigne différentes espèces de mil ou millet qui est une céréale cultivée dans beaucoup de pays en Afrique. C’est une céréale sans gluten, excellente source de fibres (donc très digeste) et aux protéines variées. Le Sénégal compte une région agricole appelée bassin arachidier où à coté de la culture de l’arachide servant à fabriquer essentiellement de l’huile, d’autres cultures s’y ajoutent comme le ‘niébé’ (haricots), le mais… Nos plats étaient conçus en fonction de ce que la nature nous offre.

Une alimentation saine avec des produits de saison qui valorise ainsi le travail des paysans et éleveurs locaux.

Cependant, il ne faut pas sombrer l’abus (tout excès n’est pas bon pour la santé), tenir compte des avancées scientifiques (bien choisir ses graines – aflatoxines dans les arachides pouvant causer des cancers), tenir compte du gras de la viande, de la pâte d’arachide et de la quantité d’huile à ajouter…

Ingrédients pour 6 à 8 personnes

1 sachet couscous de mil

1 kg de viande de bœuf

250g de pâte d’arachide

100ml d’huile

150 à 200g de haricots (niébé)

2 c.s de tomate concentrée

2 oignons moyens ou 1 gros

1 gros chou

3 carottes

2 courgettes ou morceaux de courge

3 morceaux de manioc

3 piments rouges

1/2 piment vert

1 botte d’oignon vert

1/2 poivron

2 poireaux

2 tomates fraîches

5 gousses d’ail

2 feuilles de laurier

Poivre, Sel, Paprika

Préparation