Tivaouane dit niet à l’avortement médicalisé

Le Khalife général des Tidianes, a une position tranchée sur l’avortement médicalisé. Il souhaite tout bonnement que ce projet soit abandonné par les autorités.

“Beaucoup de choses se sont déroulées dans ce pays et d’autres se profilent à l’horizon on nous parle de la légalisation de l’avortement médicalisé. Cela devrait passer par l’Assemblée nationale à travers un projet de loi. Mais ma position reste celle que j’ai toujours eue sur la question. Chacun est responsable de ses actes. Devant Dieu, le fidèle rendra compte de ses actes et de tout ce qui s’est produit en sa présence”, prévient le khalife.

Selon le guide religieux, il ne s’agit que d’un prétexte qui encourage la débauche. Devant le premier vice-président de l’Assemblée nationale Abdou Mbow, Serigne Babacar Sy Mansour souhaite que ce projet soit tout simplement abandonné.