Top Infos Rewmi du 02 11 2021: L’activiste franco-béninois Kemi Seba a été expulsé du Burkina ce samedi le lendemain de son arrivée, Des affrontements ont éclaté, dimanche dernier, entre étudiants de l’Université Gaston Berger et forces de l’ordre…

Accident du cortège de Sonko…

Trois personnes sont décédées suite à un accident de la circulation impliquant le cortège d’Ousmane Sonko, sur la route de Dakar. Il s’agit du cadreur et photographe de Jotna Media Ibrahima Fall et des garde-corps Ama Ndao alias « Fifty » et Moussa Camara. Quatre blessés sont également enregistrés. Ils avaient quitté Ziguinchor pour rallier la capitale Dakar. ‘’De retour de Ziguinchor, mon convoi a fait un accident à trois kilomètres de Nioro. Nous sommes meurtris mais acceptons la volonté divine. Nous les pleurons en pensant surtout à leurs familles. O Seigneur, O Seigneur, enveloppe-les de ton Pardon et ta Miséricorde”, a déclaré Sonko sur sa page Facebook.

…Les condoléances de Khalifa Sall

Khalifa Sall a réagi après l’annonce de l’accident du convoi d’Ousmane Sonko. “J’ai appris, avec tristesse, l’accident du convoi du Président du parti Pastef les Patriotes qui a causé deux morts et plusieurs blessés”, s’est désolé l’ancien maire de Dakar. L’ex maire de Dakar a adressé ses “sincères condoléances au président Ousmane Sonko et à l’ensemble des militants et sympathisants du parti Pastef les Patriotes”. Non sans souhaiter un prompt rétablissement aux blessés et prier pour le repos de l’âme des disparus.

UGB

Des affrontements ont éclaté, dimanche dernier, entre étudiants de l’Université Gaston Berger et forces de l’ordre. Il y a des blessés du côté des étudiants qui, réclamant de meilleures conditions de vie, ont brûlé des pneus sur la RN2 barrée pendant quatre tours d’horloge. L’assainissement, l’eau, le Wifi, la voie interne etc., figurent en bonne place dans leur plateforme revendicative. Le coordonnateur des étudiants de l’Ugb exige des solutions immédiates à leurs plaintes et complaintes. “Ils veulent l’argument de la force, nous allons leur servir l’argument de la force’’, martèle Boubacar Diarra.

Meurtre

Un célèbre commerçant, Abdou Samad Thioune, a été tué d’un coup de couteau, par son neveu, souffrant de troubles mentaux. L’Assam a dépêché, ce dimanche 31 octobre, un émissaire, pour présenter ses condoléances auprès de la famille éplorée et recueillir leurs avis sur cette affaire. D’après l’épouse du défunt, Ndèye Kane, le meurtrier Khadim Thioune, a failli tuer, l’année dernière, durant le couvre-feu, relatif à la lutte contre la Covid-19, sa mère, Bousso Thioune, handicapée. Mais, il s’en est pris à son oncle qui s’est retrouvé avec des blessures au niveau des lèvres, suite à son intervention. Madiop Thioune, grand frère du défunt commerçant, confirme les troubles mentaux du meurtrier, bien qu’il n’ait jamais été pris en charge. Après son acte criminel, Khadim THIOUNE, électricien en bâtiment, a tenté de s’enfuir. Mais, il sera vite arrêté par les éléments de la Brigade de Gendarmerie de Mboro où il est en garde à vue depuis lors. Selon Ansoumana DIONE, le meurtrier, malade mental, risque de se retrouver en prison, alors qu’il devrait être admis dans une structure de prise en charge. A l’en croire, de nombreux malades mentaux sont dans nos prisons, de façon illégale et arbitraire.

Pass sanitaire

Le président Macky Sall veut-il imposer le pass sanitaire. En tout cas, le chef de l’Etat compte instruire le ministre de l’Intérieur d’instaurer dans certains services publics la présentation d’une carte vaccinale contre la Covid-19.”Que les gens aillent se faire vacciner. Les vaccins sont là. J’ai dit au ministre de l’Intérieur qu’il faut commencer à instaurer dans certains services publics, l’obligation de présenter une carte de vaccination pour y entrer”, a indiqué le Président Macky Sall. Il poursuit : “Ce, pour ne pas mettre en danger la vie des autres. Que ce soit dans les Universités, certains services, les stades… il faut demander au Cnge (Comité national de gestion des épidémies) de proposer des mesures parce que ce n’est pas normal que l’Etat fasse tous les efforts pour acquérir les vaccins et qu’ensuite les gens refusent de se vacciner”.

DGE

Le Directeur général des Élections informe que pour les besoins de centralisation, en vue de l’édition des bulletins de vote pour les élections territoriales du 23 janvier 2022, « les partis politiques, coalitions de partis politiques et les entités regroupant des personnes indépendantes peuvent déposer la version électronique de la maquette de leur bulletin de vote (clé USB ou CD) au niveau de la Direction générale des Elections ». « Ce dépôt de la version électronique doit être accompagné d’une lettre spécifiant les communes, Villes ou Départements où le bulletin de vote doit être utilisé », lit-on dans un communiqué de la DGE. Le document ajoute que « cette lettre est signée par le responsable habilité du parti, de la coalition de partis ou de l’entité indépendante et déposée, par une personne dûment mandatée, à la Direction générale des élections au plus tard le 3 novembre 2021 ».

Faux billets

Un Sénégalais de 43 ans en situation irrégulière, a été interpellé dans le quartier des Halles (Paris), après une brève course-poursuite à pied. Dans ses poches, les policiers ont découvert une enveloppe contenant 200 faux billets et ont décidé de le placer en garde à vue. À son domicile de Pantin (Seine-Saint-Denis), «plus de 1.000 billets de bonne qualité de 100, 50 et 20 euros ont été retrouvés», selon la source policière. Le montant total des faux billets est estimé à 130.000 euros. Déjà connu des services de police pour différents délits liés à l’usage de stupéfiants, de rébellion et de recel de vol, le Sénégalais a affirmé n’être «qu’une mule» au sein de ce trafic de fausse monnaie. Il a été placé en garde à vue mercredi, des chefs notamment de détention et transport de fausse monnaie en bande organisée, usage de faux documents administratifs et blanchiment.

Une ASP écrouée

L’ASP Aissatou Diallo est placée sous mandat pour coups et blessures volontaires sur une dame avec qui elle partage le même bâtiment au quartier Saré Kémo dans la commune de Kolda. Les deux dames qui habitent ensemble et vivent chacune dans sa chambre, sont à couteaux tirés depuis un certain temps. De fil en aiguille, elles en sont venues aux mains. Et l’une qui s’est procuré un certificat médical a porté plainte contre l’ASP.

Kémi Seba

L’activiste franco-béninois Kemi Seba a été expulsé du Burkina ce samedi le lendemain de son arrivée. La veille, il avait été interpellé alors qu’il était en route pour Bobo-Dioulasso. Il aurait embarqué dans un avion en direction de Cotonou. Vendredi 29 octobre, aux alentours de 14 heures, Kemi Seba et plusieurs personnes travaillant avec lui ont été interpellés à Sabou, une petite ville située sur la RN 1, à 80 km de Ouagadougou. L’activiste franco-béninois se rendait à Bobo-Dioulasso pour participer à une manifestation « contre le néocolonialisme» qui devait se tenir ce samedi.

Nécrologie

Conseiller spécial du Président de la République, Secrétaire administratif de l’Alliance pour la République (APR), Abdourahmane Ndiaye est décédé tard dans la soirée de ce dimanche 31 octobre. Il avait quitté le Pds (Parti démocratique sénégalais) en même temps que le chef de l’Etat pour créer l’Apr. Il avait ses bureaux à l’immeuble Nepaf, chez les notaires Ka.