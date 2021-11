Top Infos Rewmi du 05 11 2021: L’Etat mise sur les brigades routières pour lutter contre l’insécurité routière. L’annonce est faite ce jeudi, par Sidiki Kaba, Les régies publicitaires et autres agences ayant des panneaux sur la Corniche devaient procéder à leur enlèvement avant le 8 de ce mois….

Barthélémy Dias

“Barthélémy Dias dans l’œil du cyclone”. C’est un de ses avocats, qui lance l’alerte. ‘’Après avoir déposé hier tard dans la nuit son dossier d’investiture, Barthélémy Dias a été assigné pour l’audience du 10 novembre de la 3ème (Chambre) de la Cour d’appel de Dakar”, informe Me Cheikh Koureïssi Ba. Barth’ est jugé en appel dans l’affaire du meurtre de Ndiaga Diouf. Ce jeune lutteur avait été tué par balle, le 22 décembre 2011, au cours de l’attaque de la mairie de Mermoz/Sacré-Cœur. Dias-fils est le principal accusé. Il est poursuivi pour coup mortel.

Un malade mental met le feu…

Ce jeudi 4 novembre 2021, vers 15 heures, un fait grave a attiré l’attention de tout passant sous le pont de Poste Thiaroye. Là-bas, c’est un malade mental qui y a mis du feu, avec de gros morceaux de bois. Si c’était la nuit, il pouvait créer un incendie, surtout avec les cantines, installées tout au bord de la chaussée. En vérité, les malades mentaux errants dictent leur loi à Dakar, jusque devant le Palais de la République où une vieille dame, ne jouissant pas de toutes ses facilités y a construit sa demeure. Paradoxalement, les autorités demeurent et restent insensibles face à ce phénomène, ternissant l’image de notre pays, déplore Ansoumana Dione.

…sous le pont de Poste Thiaroye

Pour le président de l’Assam, Dakar est devenue la risée du monde. Dans toutes les rues, des malades mentaux errent, parfois nus, en cette période de chaleur. Au niveau des ronds-points de la capitale, ils sont visibles avec leurs tas d’ordures, aggravant l’insalubrité dont parlait récemment le Président Macky Sall à Dubaï.

Mame Mbaye Niang débouté

La première chambre correctionnelle du tribunal hors classe de Dakar a relaxé purement et simplement Karim Xrum Xaax. Selon son avocat Me Cheikh Koureyssi Ba, Mame Mbaye Niang, qui poursuivait l’activiste pour diffamation en plus de lui réclamer 10 millions de Fcfa, a été débouté.

Insécurité routière

L’Etat mise sur les brigades routières pour lutter contre l’insécurité routière. L’annonce est faite ce jeudi, par Sidiki Kaba. Le ministre des Forces armées Me Sidiki Kaba s’exprimait lors de la cérémonie officielle de baptême de la 52ème promotion de l’Ecole des sous-officiers de la Gendarmerie nationale (ESOGN) de Fatick forte de 990 élèves-gendarmes. Au plan organisationnel, la mise en place des brigades routières, d’un dispositif performant de surveillance des routes et des autoroutes contribue à faire reculer le sentiment d’insécurité”, a dit Kaba. Non sans rappeler qu’il a aussi rappelé que la police et la gendarmerie ont un double rôle à jouer sur la problématique de l’insécurité routière.

Web lynchage

24h après son sacre, Mohamed Mbougar Sarr lauréat du Prix Goncourt est victime de web-lynchage sur la Timeline (Twitter) et le Fil d’actualité (Facebook) sénégalais. Alors que le jeune écrivain savoure à juste titre son sacre, des compatriotes lui ont rappelé ses positions controversées sur la brûlante question de l’homosexualité, dans son troisième roman “De purs hommes”, publié en avril 2018. Des captures d’écran de son interview accordée au site Le Monde et de celles de son article très au vitriol sur les Sénégalais de Paris et le “Grand bal” de Bercy de Youssou Ndour, “Le Drame de ce 12 octobre” ont suffi à jeter le jeune Ancien Enfant de Troupe (AET) en pâture à la meute d’internautes qui se sont autoproclamés “Défenseur des pratiques religieuses et cultuelles du Sénégal”.

DSCOS

Les régies publicitaires et autres agences ayant des panneaux sur la Corniche devaient procéder à leur enlèvement avant le 8 de ce mois. Passé cette date, la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DSCOS) procédera au désencombrement. « Dans le cadre de l’exécution des travaux d’aménagement paysager entrepris, sur la Corniche Ouest, pour l’amélioration de la fluidité de la circulation et du cadre de vie des populations et conformément aux directives du Chef de l’Etat, relatives à la lutte contre la pollution visuelle et l’encombrement de la voie publique, la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DSCOS), en liaison avec l’AGEROUTE, compte procéder au désencombrement et à la libération, de part et d’autre, des emprises de l’axe routier allant de la « plage de Koussoum à la Mosquée de la Divinité », explique la DSCOS. Les opérations se dérouleront dans la période du 09 au 16 novembre 2021. « Passé ce délai, la DSCOS se réserve le droit de mettre à la disposition de la Fourrière municipale de Grand Yoff, le matériel enlevé, conformément aux textes en vigueur », a indiqué, le Directeur de la DSCOS, Colonel Papa Saboury Ndiaye.

Cellou Dalein Diallo

L’opposant guinéen serait frustré de la transition en Guinée. “Ce que je déplore, surtout, c’est l’absence de dialogue”, dit-il à Jeune Afrique. “Depuis que le colonel Doumbouya nous a reçus pour nous demander de formuler des propositions, ce que nous avons fait, c’est silence radio. Que le CNRD décide de mettre les formations politiques à l’écart du gouvernement pour que celui soit impartial, c’est défendable. Mais nous n’avons jamais été consultés et découvrons les décisions officielles comme tout le monde. Idem pour la charte de transition d’ailleurs. Quant au CNT, 15 sièges sur 81, je ne vois pas comment les répartir dans un pays qui compte plus de 200 partis…”, souligne l’ex-Premier ministre devenu opposant.

Effondrement

Un total de 36 personnes ont trouvé la mort dans l’effondrement d’un immeuble de 21 étages lundi à Lagos, capitale économique du Nigeria, ont indiqué jeudi les services de secours qui poursuivent leurs opérations de recherche. “Pour l’instant, 36 personnes – 33 hommes et 3 femmes – ont été retirées des décombres et il y a neuf survivants”, a affirmé à l’AFP Femi Oke-Osanyintolu, directeur général de l’Agence de gestion des urgences de l’Etat de Lagos (Lasema). Le bâtiment en construction dans le quartier cossu d’Ikoyi s’est effondré lundi après-midi dans des circonstances indéterminées, alors que plusieurs dizaines d’ouvriers se trouvaient sur le chantier.