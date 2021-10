Top Infos Rewmi du 11 10 2021: Après l’affaire des bébés morts calcinés à la pédiatrie de l’hôpital de Linguère, Le revirement à 180 degrés de Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi n’est pas du goût de Yakham Mbaye…

Suicide

Un étudiant âgé de 24 ans a été retrouvé pendu à un arbre, à la devanture de sa maison aux environs de 2 heures du matin. Le drame s’est déroulé à Jaxaay dans le département de Keur Massar dans la nuit du samedi au dimanche. La découverte a été faite par un vigile du quartier. Selon des témoignages recueillis auprès de sa famille, l’étudiant avait des problèmes de sommeil, mais pas de tendance suicidaire. Une enquête a été ouverte par la police de Jaxaay.

Bébé calciné

Après l’affaire des bébés morts calcinés à la pédiatrie de l’hôpital de Linguère, un drame similaire secoue la clinique des Madeleines où un bébé de sexe féminin est mort, carbonisé et asphyxié. Le bébé est né le 7 octobre à 10 heures 14 mn et allait être le 2e enfant du couple Karima Yassine et de Reda Saleh. Il “a été mis à la nurserie sous photothérapie (lumière UV). Et, la Clinique des Madeleines, faisant montre d’une négligence ou d’un manque notoire de professionnalisme remet le 9 octobre au matin à la famille, un bébé entièrement brûlé et carbonisé“, informe un membre de la famille. La famille qui a reçu le rapport d’autopsie, a déposé une plainte à la Police de Plateau. La maman du nouveau-né, Karima Yassine, influenceuse de renom, très connue sur Instagram, et les réseaux sociaux, est complètement effondrée par les circonstances du décès de sa fille. Son frère, Majdi YASSINE, a été le premier membre de la famille sur les lieux et le premier à avoir vu l’état du bébé.

Passeports diplomatiques

Le Sénégal va, dès aujourd’hui, rallier l’Afrique du Sud pour pouvoir préparer sereinement le match retour contre la Namibie, d’autant que les conditions de voyage ont été facilitées par le chef de l’Etat, Macky Sall. En effet, le stade de la Namibie n’étant pas homologué, les Lions vont jouer la manche retour en Afrique du Sud avec un ballotage favorable de sept (7) points d’avance sur son dauphin et adversaire du jour. Le Chef de l’Etat a donné des instructions, selon Augustin Senghor, pour les doter de passeports diplomatiques et de service pour éviter les contraintes de l’octroi de visa. Et si l’actualité de ces derniers moments est le trafic de passeports diplomatiques du côté des députés et des membres de Y en a Marre, Kilifeu et Simon, il n’y a qu’un pas à franchir pour interpréter ce geste de mille manières.

Yakham Mbaye

Le revirement à 180 degrés de Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi n’est pas du goût de Yakham Mbaye. Le Dg du quotidien national Le Soleil s’est indigné que des autorités de l’APR aient convaincu Fatoumata Ndiaye « Fouta Fampi » à faire volte-face. “Ceux qui ont convaincu Fatoumata Ndiaye jusqu’à ce qu’elle change de position sont dans l’APR et ils l’ont fait contre le président de la République, parce que ça révolte des gens qui sont avec le Chef de l’Etat depuis 2012. Et c’est dangereux, parce que ça incite à penser que pour avoir quelque chose, il faut se révolter”, a-t-il déploré. Le Président Macky Sall n’est pas au courant de cette affaire de corruption sur Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi, selon Yakham Mbaye.

Chanvre indien

Au total, 505 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis entre mardi et samedi par des unités douanières de la subdivision de Kaolack. Dans le détail, la brigade mobile de Nioro a saisi sur des inconnus fugitifs dans la localité de Keur War 7 colis, soit 350 kg de la chanvre indien variété Green, d’une valeur de 28.000.000 de Fcfa, dans la nuit du vendredi au samedi”, informe l’administration douanière. La Brigade commerciale de Keur Ayib avait dans la nuit de mardi à mercredi saisi 3 colis, soit 150 kg de chanvre indien variété Brown, d’une valeur de 15.000.000 Fcfa, dans la forêt de Keur Madiabel”.

Ousmane Sonko

Dans une déclaration publiée hier, Ousmane Sonko, apporte « toute sa solidarité au groupe Dmédia. De Ziguinchor où je séjourne, je suis avec attention le dossier D-média contre l’État du Sénégal. Ce dossier est un pur montage politique, orienté depuis sa programmation jusqu’à la fixation des montants des redressements vers un seul but : liquider un homme politique. Je me prononcerai publiquement sur les détails de cette affaire dès mon retour à Dakar. Ce sera également l’occasion de revenir sur des dossiers chauds du banditisme financier et fiscal du ministère des finances, devenu un foyer de centaines de milliards d’évasion et de blanchiment fiscal au profit exclusif de multinationales. En attendant, j’exige que Macky Sall arrête cette sale entreprise d’instrumentalisation de l’administration dans un combat politique, au mépris des dizaines d’emplois sénégalais en jeu”, a déclaré le leader de Pastef.

Crash

Seize personnes ont été tuées dimanche dans le crash d’un avion qui transportait des parachutistes civils dans le centre de la Russie. Le drame est survenu à 09H23 (06H23 GMT) près de la ville de Menzelinsk, dans la république du Tatarstan (Volga). L’avion, fabriqué en République tchèque, de type L-410, s’est écrasé une vingtaine de minutes après le décollage, l’équipage ayant détecté une panne de moteur, selon les autorités locales. L’appareil appartenait à un club local de l’organisation paramilitaire DOSAAF, la Société bénévole d’assistance à l’armée, l’aviation et la marine, selon l’agence de presse russe Interfax.