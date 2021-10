Top Infos Rewmi du 15 10 2021: L’affaire Cheikh Niass mort en détention s’internationalise. Un sit-in est prévu ce vendredi de 15 h à 19 h devant le consulat du Sénégal à Paris, 10 jours après l’effondrement d’un bâtiment à Bel-Air qui a fait 6 morts et plusieurs blessés…

Koto est mort

Joseph Koto est décédé des suites d’un malaise hier jeudi à 61 ans. Il était précédemment le sélectionneur de l’équipe nationale Olympique et locale du Sénégal. Joseph Koto fut entraîneur-chef de l’équipe nationale de football du Sénégal entre juillet 2012 et octobre 2012. Il a été vu en compétition pour la dernière fois quand il dirigeait l’équipe au tournoi COSAFA. Avec Koto, l’équipe locale du Sénégal a remporté plusieurs tournois de l’UEMOA et disputé une demi-finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) en 2009. Koto qui a pris part à la CAN 1986, a conduit les U20 en finale de la CAN de leur catégorie en 2015 et en 2017 et en demi-finale de la Coupe du monde de la catégorie en 2015.

Ter

Le Train Express régional (Ter) va circuler à la veille de Noël, le 24 décembre 2021, a assuré Abdou Ndéné Sall, Directeur général de la Sen-Ter. Il a également dévoilé les tarifs. Il renseigne que le trajet sera scindé en deux zones. “Le prix de Dakar jusqu’à Thiaroye sera de 600 francs CFA et de Dakar jusqu’à Diamniadio 1200 francs CFA”. Il indique que le président a subventionné le prix “pour que le Ter soit un Ter populaire, un Train Express de Dakar avec un tarif moins cher que celui des autres transports publics”.

Meurtre

Du nouveau dans l’affaire du meurtre d’un graffiteur à Lecce en Italie. Un Sénégalais de 23 ans, sans papiers d’identité et en situation irrégulière, est accusé d’être le meurtrier. Selon les médias italiens, il a été trahi par les caméras de vidéosurveillance. Nommé Mamadou, il a attaqué la victime avec l’intention de lui voler ce qu’elle avait par dévers elle. L’émigré sénégalais a été appréhendé près de la Chambre de commerce par les policiers, qui l’ont reconnu non seulement grâce à ses traits physiques, sa coupe de cheveux, mais aussi parce qu’il portait encore les mêmes vêtements lors de la nuit de l’attaque. Il est gardé à vue, après avoir reconnu les faits devant le magistrat. Il est accusé de vol qualifié et de blessure entraînant la mort.

Mutinerie

Une mutinerie avait éclaté jeudi dernier à la prison de Mbacké. 6 gardes pénitentiaires et des mutins ont été blessés. Jugés hier, les huit mutins ont été condamnés à 2 ans de prison dont 1 an ferme par le tribunal de grande instance de Diourbel. Dans son réquisitoire, le substitut du procureur, a requis 2 ans de prison dont 6 mois ferme. Lors du délibéré, les prévenus ont été relaxés pour le délit de tentative d’évasion. Mais ils ont été déclarés coupables des délits d’association de malfaiteurs, rébellion, violence et voie de fait.

Effondrement

10 jours après l’effondrement d’un bâtiment à Bel-Air qui a fait 6 morts et plusieurs blessés, un autre immeuble s’est affaissé dans la commune de Fass-Colobane-Gueule-Tapée. La dalle du bâtiment s’est effondrée sur un jeune qui se trouvait dans la chambre. Heureusement, il s’en est sorti avec des fractures à la jambe. Il a été acheminé à temps à l’hôpital par les sapeurs-pompiers.

Sit-in

L’affaire Cheikh Niass mort en détention s’internationalise. Un sit-in est prévu ce vendredi de 15 h à 19 h devant le consulat du Sénégal à Paris. Selon ses organisateurs, la manif’ a pour objectif d’exiger de “l’Etat du Sénégal, toute la lumière sur la mort de Cheikh Niasse suite à son arrestation par la police”. Le sit-in est initié par FDM, Frapp, Fors, Gokh You bess, Diaspora Sénégalaise, Les Panafricains et la société civile. Cheikh Niasse est mort le 28 septembre dernier de Covid-19 et du diabète selon l’autopsie.

Covid

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté hier, 5 nouvelles contaminations à la Covid-19 sur 1453 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0, 34%. Selon le bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie, ces nouvelles contaminations issues de la transmission communautaire ont été recensées à Dakar (03), à Thiès (01) et Kolda (01). Aucun cas de décès n’a été enregistré. Le ministère de la santé a rapporté que 09 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 05 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a enregistré 73 853 cas déclarés positifs, dont 71 959 guéris, 1869 décès et 24 sous traitement dans les centres dédiés ou à domicile. Le ministère renseigne que 1 276 876 personnes ont été vaccinées contre la Covid-9.

Macky 2012

Mme Fatoumata Guèye Diouf coordinatrice nationale de la Coalition Macky 2012 s’est fendue d’une note pour démentir la députée Mously Diakhaté. Celle-ci avait annoncé qu’elle a été nommée à la présidence de la Coalition Macky 2012 pour la période allant du 1er octobre 2021 au 1er janvier 2022. Il s’agit d’une nomination qui entre dans le cadre de l’exécution du schéma d’instauration de la présidence tournante au sein de la coalition Macky 2012. Ce que dément Fatoumata Guèye Diouf qualifiant Mously Diakhaté et Cie « d’usurpateurs ». « Si tant la nostalgie de la maison du père est pressante, ils peuvent regagner les rangs. Ils doivent, par ailleurs, calmer leurs ardeurs, et se mettre au travail derrière le Président Macky Sall pour l’atteinte des objectifs escomptés dans le Sénégal émergent », déclare-t-elle.