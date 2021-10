Top Infos Rewmi du 20 10 2021: Les choses bougent dans l’affaire du trafic des passeports diplomatiques pour laquelle deux députés de Bby sont cités. Un cours de conduite qui vire au drame. Une jeune fille qui apprenait à conduire une voiture, accompagnée de son copain, a brutalement fauché 6 enfants.

2026 kg de cocaïne saisis

La Marine nationale sénégalaise a intercepté, le 17 octobre 2021, un navire avec à son bord 5 membres d’équipage impliqué dans un trafic international de drogue. 2026 kg de cocaïne ont été saisis lors de cette opération qui s’est déroulée à 363 km de Dakar. Le navire intercepté est dénommé “La Rosa”, renseigne la marine nationale qui précise que la cargaison et l’équipage ont été remis à la disposition des administrations compétentes pour la poursuite des enquêtes. Pour rappel, en 2019, plus d’une tonne de cocaïne a été saisie au Port autonome de Dakar. Des prises record qui placent le Sénégal comme une zone de trafic international de drogue dure.

Passeports diplo’

Les choses bougent dans l’affaire du trafic des passeports diplomatiques pour laquelle deux députés de Bby sont cités. Les membres de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains de l’Assemblée sont convoqués en réunion ce mercredi à 10 heures. L’ordre du jour porte sur la constitution de la Commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l’immunité parlementaire des députés Boubacar Williemmbo Biaye et El Hadj Mamadou Sall. La procédure de la levée de leur immunité parlementaire a été entamée depuis lundi. Elle devra, en principe, durer 8 jours.

Les prières de Macky

Le président Macky Sall a souhaité une très bonne célébration du Maouloud à la Ummah islamique. Il a prié pour que cette commémoration permette à chaque musulman d’affermir sa foi en Allah et de bénéficier de ses interminables bienfaits. « Je souhaite une très bonne célébration du Maouloud à toute la Ummah islamique. Puisse cette commémoration permettre à chaque musulman d’affermir sa foi en Allah, et de bénéficier de ses interminables bienfaits», a dit le chef de l’État dans un Tweet.

Grande Mosquée Tivaouane

La Grande Mosquée El Hadji Malick SY de Tivaouane qui est actuellement en travaux, va être livrée dans un futur proche. La garantie a été donnée par le maître d’œuvre, Abdou Aziz Gueye qui précise que le taux d’exécution du chantier se situe présentement à 40%. «Nous avons entamé les travaux de gros œuvre, à peu près 1/3 du montant des travaux. Selon le programme, nous pouvons finir les travaux de gros œuvre le 31 décembre 2021 », a-t-il révélé. Parallèlement, ajoute-t-il, «nous sommes en train de réfléchir sur les travaux du second œuvre pour tout ce qui est carrelage, qui est en réalité la partie la plus difficile pour ce projet. Nous n’avons pas encore un coût arrêté du projet. Mais, nous avons un budget estimatif qui tourne autour de quinze milliards F CFA », a expliqué Abdou Aziz Gueye. Pour rappel, la Grande mosquée de Tivaouane, construite en 1904 a connu plusieurs modifications au cours des décennies.

Colin Powell emporté par le Covid

L’ancien secrétaire d’Etat sous George W. Bush, Colin Powell, est décédé à l’âge de 84 ans de « complications liées au Covid-19 ». L’homme de 84 ans avait été doublement vacciné contre la maladie, a annoncé sa famille dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, mais il vivait, depuis plusieurs années, avec un diagnostic de myélome multiple, un cancer grave des cellules plasmatiques, et son système immunitaire était forcément affaibli. Figure emblématique du gouvernement de George W. Bush, il avait été marqué durablement par ses déclarations mensongères sur les armes de destruction massive, devant l’ONU, afin de justifier l’invasion militaire des États-Unis en Irak dans la foulée des attentats du 11 Septembre.

Covid

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a recensé un décès causé par le Covid-19 et deux nouvelles contaminations à la suite de 1 039 tests effectués, hier, avec un taux de positivité de 0,19 %. Selon le dernier bulletin quotidien consacré à la pandémie de Covid-19, huit patients ont été déclarés guéris, et il ne reste que 19 autres se faisant soigner dans les centres de traitement épidémiologique ou à domicile. Quatre cas graves de coronavirus ont été recensés parmi eux. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale déclare avoir dénombré 73 875 cas de Covid-19 depuis l’apparition de la maladie au Sénégal, le 2 mars 2020. Le coronavirus a fait 1.872 morts dans le pays, indique le bulletin, selon lequel 71.983 patients ont recouvré la santé. Le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin est de 1.280.833, ajoute la même source.

Covid

7 nouvelles contaminations ont été enregistrées sur 1307 échantillons, lundi 18 octobre 2021, soit un taux de positivité de 0,53%. Dans le bulletin épidémiologique du ministère de la Santé et de l’Action sociale, un cas importé a été enregistré. S’agissant des nouvelles contaminations, elles sont réparties entre zéro cas contact et 6 cas issus de la transmission communautaire. 5 patients ont été déclarés guéris parmi les malades suivis dans les centres de traitement ou dans les domiciles. Six (6) cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Par contre, aucun cas de décès n’a été enregistré dans les dernières 24 heures.

Accident

Un cours de conduite qui vire au drame. Une jeune fille qui apprenait à conduire une voiture, accompagnée de son copain, a brutalement fauché 6 enfants. Le drame est survenu hier au quartier Grand Standing, à Thiès. Les enfants étaient assis sur un banc de l’espace public pour regarder un match de foot sur un téléphone, pour passer du temps avant d’aller se préparer pour la fête religieuse. Ces mômes étaient très loin d’imaginer le drame qui allait se produire. La fille à bord avec son «moniteur», a perdu le contrôle de la voiture avant de ramasser tout sur son passage, y compris le banc public et les enfants avec. Les enfants, tous blessés, ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Le “couple” a pris la fuite, mais les riverains sont sortis manifester leur colère et comptent sur la justice pour mettre la main sur ces “criminels”.