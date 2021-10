Top Infos Rewmi du 21 10 2021: Après la série de morts enregistrée dans le bassin de rétention de Djeddah Thiaroye Kaw, un autre incident s’y est produit avant- hier soir, Kilifeu et Simon restent en détention. La demande de liberté provisoire déposée par leurs avocats dont Me Moussa Sarr a été rejetée par le juge…

Aucun cas positif…

Une première depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, le 2 mars 2020. En effet, hier, aucun cas n’a été déclaré positif sur 1302 tests qui ont été réalisés, d’après le bilan quotidien sur l’évolution de la maladie sur le territoire national sénégalais. Ceci après une longue tendance à la baisse. Les cas graves liés au coronavirus ont également connu une baisse. Ils sont 5 malades actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Toutefois, le bilan macabre se poursuit.

…1 décès enregistré

1 décès a été enregistré, dans une des structures hospitalières du pays. Ce qui fait un total de 1 873 morts. Par ailleurs, 2 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. L’état de santé des autres malades hospitalisés est stable. Depuis début de cette pandémie, le Sénégal a répertorié 73 875 cas positifs au coronavirus dont 71 985 personnes guéries, 1 évacué (finalement décédé en France) et 16 malades à être sous traitement. De plus, 1 281 047 personnes ont été vaccinées dans le pays. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale continue d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Parmi lesquelles figure en bonne place, le port obligatoire du masque ajusté pendant qu’on parle ou bien lorsqu’on tousse, la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et le lavage fréquent des mains. Ceci, pour freiner la propagation.

Kilifeu et Simon

Kilifeu et Simon restent en détention. La demande de liberté provisoire déposée par leurs avocats dont Me Moussa Sarr a été rejetée par le juge. A noter aussi que le rappeur de Keur Gui a été entendu hier à la Division spéciale de cybersécurité (Dsc) suite à sa plainte contre Thierno Amadou Diallo dit Thier, Dame Dieng de Leral.net. Kilifeu les poursuit pour collecte et diffusion de données à caractère personnel. Après la déposition du plaignant dans cette affaire, son codétenu Thier pourrait être cuisiné par les enquêteurs, ainsi que Dame Dieng de Léral. Pour rappel, Thierno Amadou Diallo avait filmé Kilifeu à son insu et la fameuse vidéo avait été publiée par le site Leral. Éclaboussés par une présumée affaire d’escroquerie au visa et trafic de faux passeports, Kilifeu et Simon ont été arrêtés, par la suite, et placés sous mandat de dépôt.

Mary Teuw Niane

Le duel entre Mary Teuw Niane et Mansour Faye pour la mairie de Saint Louis aura bien lieu. L’ex-ministre de l’Enseignement supérieur a confirmé, dans un post sur sa page Facebook, sa participation aux prochaines élections locales. “J’ai décidé librement d’être candidat maire de Saint-Louis du Sénégal. J’ai l’intime conviction qu’il ne revient à aucune autorité à Dakar de choisir le maire de Saint Louis. Il appartient aux Saint-Louisiennes et aux Saint-Louisiens, à travers leur vote, de choisir leur maire et l’équipe municipale. Mon élection mettra un terme à cette tradition de maires par procuration qui ont fait tant de mal à nos Cités et desservi les populations. Ma candidature est irréversible et irrévocable. Elle s’appuie sur un programme ambitieux, réaliste et réalisable (P2R). J’aime Saint-Louis! Je suis heureux de l’affection que me portent les Saint-Louisiennes et les Saint-Louisiens! Il reste trois mois, renforçons notre unité et notre solidarité, la victoire sera au bout.Unis et engagés, nous vaincrons », a-t-il posté.

Bassin de rétention

Après la série de morts enregistrée dans le bassin de rétention de Djeddah Thiaroye Kaw, un autre incident s’y est produit avant- hier soir. En effet, le bassin a pris feu vers 20h. Les causes sont jusqu’à présent méconnues, alors que ce n’est qu’à à 1h30 minutes du matin que les soldats du feu présents sur les lieux ont pu éteindre le feu.

Cellou Dalein Diallo

Une nouvelle page s’ouvre en Guinée après la chute de Condé. Bloqué illégalement à Conakry depuis plusieurs mois, le président de l’Ufdg, qui était interdit de sortie du territoire sans base légale, a pu prendre l’avion avant-hier. Cellou Dalein Diallo entame une tournée européenne avant de se rendre aux Usa.

Cora Fall

Triste nouvelle pour la classe politique. Mamadou Cora Fall, ancien député-maire de Rufisque vient de s’éteindre. Ancien baron du Parti Socialiste, Cora Fall comme on l’appelait, a rendu l’âme, hier nuit, dans un hôpital de la place. Dernièrement, il avait fait une sortie pour dire son équidistance par rapport aux différents prétendants au fauteuil de Maire de la Ville de Rufisque où il était nommé, depuis des années, Mairie honoraire.

Facebook

Facebook prévoit de changer de nom d’ici quelques jours. Ce 28 octobre 2021, Mark Zuckerberg dévoilerait le nom de son entreprise lors d’une conférence. Ce changement d’appellation vise à refléter les ambitions de Facebook dans le domaine de réalité virtuelle et du metaverse, cet univers numérique qui souhaite s’imposer comme l’Internet du futur. D’après les données de The Verge, ce nouveau nom pourrait être lié à Horizon, le jeu vidéo en ligne en réalité virtuelle développé par Facebook. Notez que la nouvelle appellation ne concernerait pas le réseau social Facebook mais l‘entité qui regroupe toutes les activités du groupe californien. Pour mémoire, Facebook a déjà changé de nom depuis sa création en février 2004. Aux origines, la plateforme s’appelait “The Facebook”.