Top Infos Rewmi du 22 10 2021: C’était de l’intox ! Kouthia n’a pas été désigné meilleur humoriste d’Afrique, Pastef-Dakar qui avait suspendu ses activités au sein de la coalition Yewwi Askan-Wi, est revenu à de meilleurs sentiments….

Drogue et faux médicaments

Encore un joli coup de filet des Gabelous. La douane a mis la main sur des faux médicaments d’un montant de 165 millions de F Cfa. La saisie a eu lieu dans les îles du Saloum. Les trafiquants ont fui, abandonnant l’embarcation sur place. Lors de la même opération, elle a saisi 450 Kg de chanvre indien dans la nuit du dimanche à lundi. Une dizaine de jours plus tôt, la brigade maritime des douanes de Toubacouta, a également saisi 12 colis de chanvre indien. Le poids est estimé à 450 kg d’une valeur de 27 millions de F Cfa. Ces récurrentes saisies démontrent à suffisance que les îles du Saloum restent un passage privilégié des trafiquants de drogue, médicaments prohibés, entre autres produits illicites. Ce, malgré la présence dissuasive de la douane et des efforts fournis dans le cadre de la surveillance maritime.

Haschisch

Un Modou-Modou a été arrêté à Ravenne, une ville d’Émilie-Romagne, en Italie avec du haschisch, lors d’un contrôle du territoire sur la gestion du trafic de drogue local. L’émigré sénégalais a été interpellé en possession de 3 briques de haschisch.

1400 bâtiments menacés de ruines

Il y a plus de 1400 bâtiments qui sont menacés de ruines sur l’étendue du territoire national. Plus de la moitié de ces bâtiments se trouve dans la capitale, Dakar. C’est ce qui est ressorti du rapport général de la Commission technique présenté, ce jeudi, par les agents de l’Inspection générale des bâtiments. Rien qu’à la Médina, 112 bâtiments menaçant ruine y ont été recensés cette année, selon les chiffres de la municipalité. En 2018, c’est la région de Ziguinchor (sud) qui a damé le pion avec 384 bâtiments menaçant ruines. La même année, c’est Kolda qui est arrivé en deuxième position, avec 230 bâtisses. En 2019, Dakar ravit la vedette avec 36 immeubles en risque d’effondrement.

Les cahiers de MBD

Les élèves de Kolda ne pourront pas bénéficier des cahiers narcissiques de Mame Boye Diao à l’école. Face à la polémique, le préfet de Kolda a interdit la distribution des cahiers à l’effigie du directeur des Domaines Mame Boye Diao. L’autorité a demandé le retrait pur et simple de ces cahiers et injonction a été faite à l’Inspection d’académie de Kolda. . «Il m’a été donné de constater qu’un lot de cahiers destinés aux élèves et sur lesquels est imprimée l’effigie d’un homme politique de la localité connu pour son ambition d’accéder aux fonctions électives, a été réceptionné dans un établissement scolaire public de la commune de Kolda », écrit l’autorité administrative avant d’ajouter : «Une telle situation est de nature à compromettre la stabilité de l’espace scolaire qui doit être préservée des faits de propagande électorale.Je vous demande dès lors de retirer ces fournitures des établissements scolaires concernés». Le directeur général des Domaines, Mame Boye Diao, candidat à la mairie de Kolda, avait mis à la disposition des élèves des cahiers à son effigie, pour la rentrée des classes. Rappelons que le ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, a aussi offert des sacs à son effigie aux élèves de la commune de Guédiawaye.

Yewwi Askan Wi

Pastef-Dakar qui avait suspendu ses activités au sein de la coalition Yewwi Askan-Wi, est revenu à de meilleurs sentiments. Les Pastefiens de la capitale ont repris leurs activités avec les membres de YAW ainsi que les investitures des candidats aux prochaines élections locales. Abass Fall, coordonnateur départemental de Pastef-Dakar, renseigne que les échanges fructueux et fraternels entre les leaders membres de la coalition Yaw ont abouti à l’aplanissement des incompréhensions de part et d’autre. Pour autant, Pastef-Dakar invite «les leaders, militants et sympathisants des partis membres de la coalition Yaw à la cérémonie d’investiture des candidats de Pastef-Dakar à la candidature de ladite coalition, qui se tiendra ce vendredi 22 octobre, à partir de 16 heures à la librairie l’Harmattan sur la Vdn ».

Vol

Un employé à la Direction du Matériel et du Transit administratif (DMTA) du ministère des Finances croupit actuellement en prison ! En effet, I. Thiam, quinquagénaire et chauffeur de son état, est mouillé dans une affaire de tentative de vol. L’agent de la DMTA a subtilisé un climatiseur avec la complicité d’un manœuvre B.F. Ba, dans la journée du 12 octobre dernier, au niveau de cette entité du ministère des Finances. Le complice de ce chauffeur a tenté de distraire le gendarme chargé de la sécurité de cette direction. Ainsi, il discutait avec ledit pandore pour permettre à I. Thiam de dérouler son forfait. Mais, plus tard, l’homme chargé de la sécurité des lieux les a soupçonnés avant de procéder au recomptage du matériel stocké. Ainsi, il a constaté qu’un parmi les 47 climatiseurs a été emporté du magasin. Finalement, l’objet volé sera découvert dans la malle arrière du véhicule mis à la disposition de l’agent I. Thiam, suite à des recherches menées au niveau de la DMTA. Visé pour tentative de vol, I. Thiam, agent de la DMTA, a été déféré au parquet, vendredi dernier, avec son complice. Aux dernières nouvelles, les deux mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt.

Kouthia

C’était de l’intox ! Kouthia n’a pas été désigné meilleur humoriste d’Afrique à la 27e édition du Festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou (Fespaco). Ce prix «meilleur humoriste d’Afrique» n’existe même pas au Fespaco. D’ailleurs, il a été retiré de la liste des «celebrities days » après que les responsables ont constaté son absence de la cérémonie.