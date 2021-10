Top Infos Rewmi du 26 10 2021: La coalition de l’opposition “Wallu Sénégal” a déposé hier lundi sa caution pour les Locales 2022, Clap de fin pour Youssou Touré. Le tonitruant syndicaliste n’est plus coordonnateur du Mouvement national des enseignants républicains…..

Sokhna Aida auditionnée

Du nouveau dans l’attaque du domicile de Sokhna Aida Diallo sis à Madinatoul Salam. La veuve de Cheikh Béthio Thioune a été auditionnée hier par la gendarmerie de Mbour. Sous grande escorte, elle est arrivée dans les locaux de la gendarmerie vers 14h 40mn. Un “commando”, d’au moins 15 membres lourdement armés, avait nuitamment fait irruption dans la demeure de la veuve de Cheikh Béthio Thioune. Mes Khoureichy Bâ et Bamba Cissé avaient déposé une plainte devant le procureur. Ils visent les délits suivants : association de malfaiteurs, tentative d’assassinat, vol en réunion commis la nuit avec violences et voies de fait, usage d’armes, de véhicule… Ses talibés étaient venus nombreux pour la soutenir. Ils ont déclamé des khassaïdes pour raccourcir la durée de l’attente devant la compagnie de la gendarmerie. Puis à la sortie de Sokhna Aida Diallo, ils l’ont accompagnée en courant et en marchant jusqu’à la résidence Keur Mame Bambi qu’ils ont également envahie en entonnant des prières pour leur marabout.

Youssou Touré

Clap de fin pour Youssou Touré. Le tonitruant syndicaliste n’est plus coordonnateur du Mouvement national des enseignants républicains. Selon une note du secrétaire exécutif national de l’Apr, le chef du parti Macky Sall, a, “par arrêté n°0026 du 25 octobre 2021, nommé Madame Maimouna Cissokho Coordinatrice du Mouvement national des enseignants républicains”. Touré est remplacé par Maïmouna Cissokho nommée Directrice générale de l’Agence nationale de la Petite enfance et de la Case des tout-petits (ANPECTP) au mois de novembre 2020 en remplacement de Thérèse Faye Diouf.

Fisc

Le fisc ne lâche pas le groupe D-média. Après les Avis à tiers détenteur (Atd), un avocat et un huissier, escortés par les gendarmes, ont investi hier les locaux du groupe de presse pour procéder à l’inventaire du matériel. Ce, en vue d’une procédure de saisie. Il s’agit en fait d’une opération classique pour ne pas dire banale d’huissiers de justice : inventorier le matériel. C’est la dernière étape avant la saisie qui interviendrait, si après trente jours, l’entreprise ne fait aucune proposition allant dans le sens de solder sa créance. En somme, on est encore loin d’une saisie du matériel de D-Média. Le fisc reproche à D-Media de refuser de négocier pour payer le montant de ses impayés majorés de pénalités (1,4 milliard de francs Cfa), ainsi que le font toutes les entreprises du monde confrontées au Fisc.

Wallu Sénégal

La coalition de l’opposition “Wallu Sénégal” a déposé hier lundi sa caution pour les Locales 2022. La nouvelle a été donnée par son mandataire Mamadou Lamine Diallo. “En tant que Mandataire national, j’ai conduit une forte délégation de la grande coalition Wallu Sénégal, pour déposer à la CDC, la caution pour les élections municipales et départementales du 23 janvier 2021”, a informé MLD.

Coud

A compter du 1er novembre 2021, l’accès aux campus sociaux de l’UCAD sera interdit à tous les agents, prestataires, commerçants et visiteurs ne disposant pas d’une carte d’accès. Dans le cadre de l’application des nouvelles mesures de sécurité au niveau des campus sociaux, la Direction du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a porté à la connaissance des agents prestataires et commerçants que le processus d’enrôlement les concernant se déroulera du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021. La Direction du COUD « a demandé aux agents de s’adresser aux chefs de département ou aux coordonnateurs de cellule et aux autres personnes concernées de se rapprocher du Chef des Services administratifs (CSA) pour se faire identifier durant cette période ». La Direction appelle « à la compréhension et à la collaboration de tous pour permettre le bon déroulement de l’opération dont le seul but est de garantir une sécurité permanente et renforcée dans les campus sociaux.»

COVID 19

Sur un échantillon de 1153 tests réalisés hier, 03 ont été déclarés positifs selon le ministère de la santé et de l’action sociale dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie au Sénégal. Ces nouvelles contaminations sont issues de la transmission communautaire. Un patient a été guéri de la Covid19 et 2 cas graves ont été enregistrés. Le ministère ajoute que 73896 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 71994 guéris, 1878 décès et 23 sous traitement. Les autorités signalent également que 1.284.720 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 depuis le mois de février.

Expulsion

Le Mali a déclaré « persona non grata » le représentant spécial de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) Hamidou Boly, pour «agissements incompatibles» avec son statut, a annoncé lundi, la télévision malienne publique. «Le gouvernement de la République du Mali a décidé de déclarer persona non grata le représentant spécial de la Cédéao au Mali, au vu de ses agissements incompatibles avec son statut», a rapporté l’ORTM dans un bandeau. Le diplomate ouest-africain «a 72 heures pour quitter » le pays, affirme le texte qui ne précise pas les reproches qui lui sont faits.

Putsch au Soudan

Des hommes armés ont arrêté, tôt ce lundi 25 octobre au matin, plusieurs dirigeants soudanais, dont le Premier ministre, après des semaines de tensions entre les autorités militaires et civiles de transition. Le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan a annoncé la dissolution des autorités de transition et a décrété l’état d’urgence. L’armée soudanaise avait arrêté plusieurs dirigeants civils de la transition dont le Premier ministre Abdallah Hamdok. De nombreux manifestants étaient dans les rues de Khartoum, alors que les syndicats appellent à la désobéissance civile. L’armée a tiré « à balles réelles » sur des protestataires devant les quartiers généraux de l’armée en fin de matinée.