Top Infos Rewmi du 27 10 2021: Les étudiants orientés dans le privé qui avaient organisé une marche hier (lundi) peuvent pousser un ouf de soulagement, Un pêcheur, en provenance de la Gambie, a été intercepté avec 15 kg de chanvre indien, à la plage de Yarakh, par les pandores…

Immunité parlementaire

Les députés Boubacar Biaye et El Hadji Mamadou Sall, cités dans une affaire présumée de trafic de passeports diplomatiques, seront auditionnés, vendredi prochain, à partir de 10 heures, par la Commission ad hoc chargée d’examiner la demande de la levée de leur immunité parlementaire, a-t-on appris de l’Assemblée nationale. La Commission s’est réunie hier mardi 26 octobre 2021 pour fixer l’audition des députés mis en cause. La Commission ad hoc est composée de 11 membres : huit représentants de BBY, deux du groupe Liberté et démocratie et un député parmi les non-inscrits. Toutefois elle n’a pas la compétence de lever l’immunité parlementaire des députés mis en cause, précise le rapport de de l’Hémicycle. Il revient aux parlementaires réunis en séance plénière de “décider de la levée ou non de leur immunité parlementaire”, ajoute le rapport de la commission chargée des lois.

Caution

Après « Wallu Sénégal » et « Gueum Sa Bopp », la coalition Yewwi Askan Wi a déposé, hier, sa caution à la Caisse de dépôt et de consignations, en vue des élections du 23 janvier 2022. Ce, par le biais du mandataire de la Déthié Fall accompagné d’une forte délégation.

Etudiants du Privé

C’est une bonne nouvelle pour les étudiants orientés dans le privé. Ces derniers qui avaient organisé une marche hier (lundi) peuvent pousser un ouf de soulagement. Le Cadre Unitaire des Organisations Privés d’Enseignement Supérieures du Sénégal (CUDOPES) a suspendu sa décision de les exclure. C’est à la suite de la rencontre de ce lundi 25 octobre 2021, entre les acteurs et le ministre de l’enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hann, qui s’est engagé de payer la dette de 3 milliards FCFA dans les prochains jours. Des centaines d’étudiants orientés par l’Etat dans le privé sont exclus sous prétexte qu’il y a une dette de l’Etat (2 ans et demi) envers les écoles privées.

Covid-19

Sur un échantillon de 850 tests réalisés, 1 seul a été déclaré positif, soit un taux de positivité de 0,11%, d’après le ministère le ministère de la Santé et de l’Action sociale dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie au Sénégal. Cette nouvelle contamination est issue de la transmission communautaire dans la région de Dakar. Les services sanitaires annoncent une guérison et trois cas graves. Aucun cas de décès n’a été enregistré. Le ministère ajoute que 73 897 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 71 995 guéris, 1 878 décès et 23 sous traitement. Les autorités signalent également que 1 285 015 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 depuis le mois de février.

Reconfinement en Chine

En raison d’un rebond de cas de Covid-19, Lanzhou, ville de quatre millions d’habitants située dans le nord-ouest de la Chine, a été reconfinée. Tous les quartiers résidentiels vont être soumis à une «gestion fermée» et à un strict contrôle des déplacements. Le pays où le coronavirus a fait son apparition il y a bientôt deux ans a fait état de 29 nouveaux malades d’origine locale. Toute personne arrivant à Pékin en provenance d’une région où des cas de Covid-19 sont recensés doit par ailleurs présenter un test négatif. Et le marathon de Pékin, où quelque 30 000 coureurs devaient participer dimanche 31 octobre, a été reporté sine die.

Prix Goncourt

L’écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr figure parmi les quatre finalistes du prix Goncourt 2021. Ces quatre finalistes sont Christine Angot pour son roman ‘’Le Voyage dans l’Est’’, Sorj Chalandon avec ‘’Enfant de salaud’’, Louis-Philippe Dalembert et son ’’Milwaukee Blues’’ ainsi que Mohamed Mbougar Sarr pour ‘’La plus secrète mémoire des hommes’’. Le prix Goncourt sera remis le 3 novembre prochain, au restaurant Drouant. Cette prestigieuse distinction a été attribuée l’année dernière à Hervé le Thellier pour ‘’L’Anomalie’’ publié aux éditions Gallimard.

Drogue

Un pêcheur, en provenance de la Gambie, a été intercepté avec 15 kg de chanvre indien, à la plage de Yarakh, par les pandores, selon Seneweb. Déféré au parquet de Dakar pour trafic international de drogue, au terme de l’enquête, le pêcheur-dealer a été placé sous mandat de dépôt. M. D. était parti en Gambie pour une campagne de pêche. Et au moment du retour, l’homme, âgé de 46 ans, a acheté le produit auprès d’un fournisseur, d’après ses aveux.

Insolite

Un fait insolite s’est produit dans la localité de Pissela au Burkina Faso. Pour avoir couché avec la femme d’un vieux, cinq (05) jeunes auraient constaté chacun, la disparition mystique de leur sexe. A en croire les rapports des médias locaux, bien que le vieux ait fait des mises en garde à ces jeunes hommes, ils ont préféré n’en faire qu’à leur tête, juchés sur leur virilité débordante. Les jeunes hommes ont profité de l’absence du vieil homme pour outrepasser les recommandations de ce dernier. Ils ont alors réussi à coucher avec sa femme, à plusieurs reprises. Au terme de ces parties fructueuses de galipette, avec la femme d’autrui, cinq (05) de ces jeunes ont fait un constat amer. Au bout de quelques jours, ils se sont rendu compte qu’ils n’avaient plus leur sexe entre leurs jambes. Et le premier réflexe de ces jeunes hommes est d’aller à la recherche du vieux. Malheureusement, ils ne l’ont pas encore retrouvé. La population, ainsi que les médias locaux sont donc en attente de la suite de cette histoire.