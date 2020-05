Touba : Bara Touré avait prélevé des organes sur les corps de ses enfants

De plus en plus d’éléments de l’affaire Bara Touré aiguillonnent les sens des enquêteurs qui convergent vers la thèse du sacrifice rituel dans le meurtre de deux enfants à Touba. Le père et présumé meurtrier aurait prélevé des organes sur les corps des deux enfants, après les avoir égorgés, dans le but de satisfaire les exigences d’un charlatan.

Selon nos confrères de Vox Populi, les résultats de l’autopsie ont révélé que le meurtrier avait sectionné « la trachée, le larynx, la thyroïde et l’œsophage » qui n’ont pas été retrouvés sur les dépouilles mortelles. Un chat noir a été retrouvé égorgé et encerclé de pierres, ainsi qu’un chien, lui aussi sacrifié.

Bara Touré, qui est passé aux aveux neuf (9) mois après les faits, est entre les mains des enquêteurs.