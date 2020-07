Serigne Ahmadou Mbacké , plus connu sous le nom de Serigne Ahma Mbacké « Inzaghi », vient d’initier une grande journée de prières à l’honneur de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall.

Au niveau de son « Daara » (écoles coraniques) de Touba Kanène, village historique situé dans l’arrondissement de Coki ( dép. Louga), le petit-fils du défunt 7ème Khalife Général des Mourides Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké, perpétue l’œuvre du Fondateur du Mouridisme: « Le Sénégal et le monde entier sont en train de vivre un contexte historique avec la survenue de la pandémie à Coronavirus ou Covid-19.

Le Président de la République Macky Sall a très tôt pris la mesure de cette problématique. Il a su organiser la riposte avec la mise sur pied du Programme de Rélience Économique et Social (PRES). Cela montre à suffisance qu’il est au service exclusif des populations sénégalaises. C’est pour l’accompagner dans cette noble politique sociale que nous avons aussi procéder il ya quelques mois une cérémonie de remise de dons (produits sanitaires, notamment) aux habitants de l’ arrondissement de Coki. C’ était en présence du brave et courageux Colonel Méissa Sellé Ndiaye.

Aujourd’hui, nous sommes aussi venus pour réitérer notre engagement en initiant cette journée de prières pour le Président Macky. Nous l’organisons pour une paix sociale durable au Sénégal et la concorde nationale mais aussi une bonne réussite des différents programmes, projets et plans du Chef de l’Etat », a avancé Serigne Ahma. Le jeune Chef religieux Mbacké, de poursuivre: « Le devoir impérieux d’appuyer la vision du Président Macky nous interpelle par ce que c’était mon grand-père Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké, alors Khalife des Mourides, qui nous avait mis en relation. Je n’ai pas le droit de trahir ce pacte.

C’est pourquoi je ne cesserai de faire des pieds et des mains pour le soutenir partout où le besoin se fera sentir ». Serigne Ahma Mbacké « Inzaghi », de conclure en lançant: « Moi je suis dans mes exploitations agricoles dans le Ndiambour (Touba Kanène)comme me l’avait instruit le 7ème Khalife Général des Mourides. Ici, je m’adonne à l’agriculture, à l’élevage et à l’enseignement coranique. J’invite tout le monde en faire de même. Pour tirer notre cher pays vers l’émergence socio-économique, on doit tous mettre la main à la pâte ».

Sidy Thiam