Touba: Serigne Khassim Mbacké démasque Makhtar Diop

Le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul met à nu les propos de Makhtar Diop. Ce dernier, lors d’un meeting à Touba, a révélé que le chef de l’Etat l’a désigné pour diriger le conseil départemental. « Ce qui est archi faux », selon le marabout politicien. Il révèle que Macky Sall, n’a pour le moment mandaté ni désigner personne. « Makhtar Diop ne dit pas la vérité. Tout le monde sait que ces gens-là ne croient pas en Macky Sall, mais cherchent à le tromper. Mais nous allons leur faire face. Ils combattent l’APR dans le Baol. On n’acceptera pas qu’on nous divertisse. S’ils n’arrêtent pas, on va le vouer aux gémonies », menace Serigne Khassim Mbacké. Il demande à Macky Sall de faire très attention car les problèmes que rencontre le chef de l’Etat à Touba sont causés par des gens comme Makhtar Diop. «Il (Makhtar Diop) a profité du voyage du Président à Dubaï et en Arabie saoudite pour mentir à la population S’il dit que Macky Sall l’a choisi pour diriger le conseil départemental, il ne dit pas la vérité. Il n’habite pas Touba, il n’est qu’un simple talibé», déballe-t-il. Il rembobine : «Makhatar Diop était un coursier de Moustapha Cissé Lô. Il trahi ce dernier et il ne gère que ses propres intérêts. »

Astou Mall