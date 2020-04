Touba: Vers la fermeture du marché Ocass

Le gouverneur de la région de Diourbel, Gorgui Mbaye, a annoncé la fermeture probable du marché Ocass de Touba, en vue de sa désinfection par le service régional de l’hygiène.

« La fermeture du marché Ocass va avoir lieu probablement demain (mardi), pour quelques jours, voire une semaine. C’est indispensable, on va le fermer pour le désinfecter. C’est une mesure très forte qu’il faut prendre », a-t-il dit à l’APS.

Selon M. Mbaye, les commerçants se sont mis d’accord avec les autorités administratives sur la fermeture du marché.

« Le préfet de Mbacké a convoqué les délégués du marché à une réunion. Et ils sont favorables à la mesure. On ne les a pas mis devant le fait accompli, et c’est une démarche conforme à ma philosophie », a expliqué Gorgui Mbaye.