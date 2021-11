Tournoi de la CEDEAO : Les 05 lutteurs qui vont représentés le Sénégal connus

L’arène nationale accueille le tournoi de la CEDEAO ce 4 jusqu’au 6 novembre 2021. Pour cela, le coach de l’équipe nationale, Ambroise Sarr a révélé les 5 luttes qui vont défendre les couleurs du pays durant cette 21e édition du tournoi de la CEDEAO.

Les 5 lutteurs du Sénégal

120 kg : Boy Faye

120 kg : Ordinateur

86 kg : Gandia Fama

76 kg : Ngor Niakh

66 kg : Moussa Ndiaye

Par ailleurs le Mali et la Guinée Conakry ne pourront participer à ce tournoi. Ces deux pays ont été suspendus par la CEDEAO. Peut-être à cause de la situation politique qui prévaut chez eux. En plus de ces deux absences, le Togo, le Libéria et le Cap-Vert ne seront pas également de la partie.

A 24 heures du démarre de la compétition, tous les arbitres devant participer à la compétition sont déjà à Dakar depuis le dimanche 31 octobre 2021.

Les 10 pays qui vont participer au tournoi de la CEDEAO

Sénégal, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Niger, Nigéria, Sierra Leone.