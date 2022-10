Trafic de bois: 356 troncs d’arbre saisis ce weekend à Kédougou

‘’Elle a refusé tout simplement de ne pas respecter la zone autorisée par la direction des eaux forêts des chasses et de la conservation des sols dans le cadre de la valorisation des produits forestiers issus de l’abattage d’arbre dans les sites de l’OMVG à Sambangalou’’, renseigne le capitaine Camara capitaine. Selon lui, ces abattages d’arbres non autorisés sont vendus clandestinement au marché national et à l’international.