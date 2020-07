Trafic de bois : les pilleurs persistent

Les gendarmes de la Brigade territoriale de Kalifourou, en poste à Manda Douane, ont saisi une grande quantité de bois de vène chargé sur sept (7) charrettes, en direction de la Gambie. L’opération a eu lieu ce 26 juillet 2020 vers 05h00 du matin, au village de Ngory, dans la commune de Sinthiang Koundara.

Les trafiquants ont réussi à échapper à leur arrestation et ont pris la fuite vers la Gambie via le village de Bambelou. La saisie va être mise à disposition des services des Eaux et Forêts de Vélingara, selon la Divcom.

Pour rappel, le bois de vène qui fait l’objet d’un important trafic entre la Casamance et la Gambie, est inscrit à l’annexe II de la Convention de Washington (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction), portant protection de cette espèce.