Trafic de drogue: 33 Gambiens et 6 Sénégalais arrêtés

33 Gambiens et six Sénégalais ont été arrêtés en possession de plus d’une demi-tonne de cannabis et autres drogues, en juillet dernier. Au total, 39 personnes ont été interpellées par des agents de la Drug Law Enforcement Agency Gambia (DLEAG). De même, il a expliqué que 3 enfants délinquants présumés (ACO) sont également en détention. La Lower River Region (LRR) a déclaré que 285 kg de cannabis ont été interceptés chez les suspects. Un total de 11 grammes (400 milligrammes) de haschisch, 4 grammes (300 milligrammes) de cocaïne et 3 grammes (600 milligrammes) d’héroïne ont été saisis sur les personnes arrêtées. Certains des suspects ont été mis en accusation devant un tribunal, tandis que d’autres sont sous mandat de dépôt. Et l’enquête sur ces affaires se poursuit. Il a appelé les communautés à se joindre à la lutte contre le trafic et la possession de drogue dans le pays.