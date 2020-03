Trafic de drogue : Deux étudiants en Droit arrêtés à l’Ucad

El. H. Badji et P. M. Sonko, deux étudiants de la Faculté de Droit de l’Université Cheikh Anta Diop ont été arrêtés pour trafic de drogue présumé. Ils ont été placés hier en garde à vue au commissariat du Point-E, informe L’OBS. Leur arrestation est survenue lors d’une descente de la Police dans l’enceinte du l’Ucad vers 11 heures. Au cours de coup de filet, les limiers vont surprendre un étudiant tranquillement assis sous une bâtisse en construction, jouxtant les bâtiments de la Fac de Droit. Dès qu’il a aperçu les policiers, l’individu tente de s’enfuir laissant sur place son sac contenant du chanvre indien et un arsenal de confection et de commercialisation de « Yamba ». Une paire de ciseaux, 98.000 Fcfa en espèces, en coupures de 5000, 2000 et 1000 Fcfa ont été retrouvés dans le sac.