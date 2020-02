Trafic d’êtres humains : 9 Nigérianes sauvées à Saraya

Environ neuf victimes Nigérianes potentielles d’esclavage sexuel et de travail forcé ont été sauvées lors d’une opération menée à Saraya dans la région de Kédougou. Un couple établi dans la zone y développait des activités de proxénétisme et de trafic des migrants ou encore la traite de personnes sur les sites d’orpaillages. Les mis en cause ont été arrêtés, rapporte la Rfm.