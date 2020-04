Trafic interurbain: 5 ans de prison pour…

Le ministre El Hadji Omar Youm a échangé, ce jour, avec les transporteurs sur les nouvelles dispositions qui suivent l’ordonnance adoptée hier en conseil des ministres et renforçant les sanctions contre les violations des interdictions et restrictions dans le secteur pour lutter contre le Covid-19. Désormais, les contrevenants risquent 1 à 5 ans de prison ferme en plus d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions de Fcfa. Mieux, toute personne qui utilise un véhicule privé, pour faire du transport public de passagers en violation de la réglementation en vigueur, sera sous le coup des mêmes peines.