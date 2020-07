Traitement traditionnel à base de Covid-organics: Le miracle malgache n’a pas eu lieu

En avril dernier, le monde entier a été surpris de voir le Président malgache Andry Rajoelina, présenter un remède-miracle contre le coronavirus, le Covid-Organics.

A base d’Artemisia, une plante bien connue dans le traitement du paludisme, ce remède aurait des vertus thérapeutiques importantes.

Du coup, il a été généreusement envoyé dans de nombreux pays africains et en grande quantité. Le Sénégal avait aussi reçu sa part.

Interrogé par la presse étrangère, le Président malgache, tout en critiquant l’Oms, n’a pas manqué de souligner que c’est parce que le remède a été trouvé en Afrique, que la Communauté internationale, notamment scientifique, est restée sceptique.

Bien sûr, Madagascar, qui s’était empressé d’ouvrir ses écoles, n’avait pas fait la démonstration scientifique de l’efficacité de ce remède dont les composantes n’ont pas été révélées au grand public.

Aujourd’hui, quelques mois après, deux faits majeurs militent en faveur du fait que le miracle malgache n’a pas eu lieu.

Ce week-end, les nouvelles qui viennent de l’île ne sont pas bonnes.

Rajoelina, a confirmé, dans un discours à la nation, ce dimanche 12 juillet, que les décès du sénateur Emilie Ravololonirina et du député de Morombe, Lucien Rakotomalala, étaient liés au coronavirus. Il a également évoqué le décès du représentant adjoint de l’Unicef et d’un médecin de L’Oms suite à leur contamination.

Qui plus est, 11 députés de Madagascar, 14 sénateurs et 7 employés de la présidence sont porteurs du virus reconnait, le Chef de l’Etat.

Pis, dès le 20 juillet, le pays va retourner au confinement. Car, les décès sont maintenant au nombre de 32 alors qu’il n’y avait qu’un seul mort lors du lancement du Covid-Organics.

Aujourd’hui, le pays compte 4 867 personnes infectées dont 2378 guérisons. Une situation qui est peu reluisante pour Madagascar qui, un moment, a été au centre de la polémique sur l’efficacité de son traitement à base de plantes médicinales.

L’autre aspect qui nous fait hésiter, c’est le silence observé par les pays africains sur l’efficacité ou non du Covid-Organics. Tout se passe comme s’il y avait une sorte d’omerta sur le produit.

Le Sénégal par exemple avait soumis le Covid-Organics aux comités habilités à cet effet d’attester de la possibilité ou non de son utilisation. Comités scientifiques et éthiques sont restés muets même si tout indique que les autorités compétentes ont été informées.

Il nous semble alors qu’on a cherché à éviter un ‘’incident diplomatique’’. Le Sénégal et les autres pays africains ont évité toute communication négative sur le remède de Madagascar qu’ils ont gracieusement reçu de leur homologue pour ne pas frustrer.

Car, manifestement, si la Covid-Organics était efficace, Madagascar ne serait pas aujourd’hui en pleine tempête Covid-19.

Heureusement, le Président Rajoelina a encore eu la grandeur d’esprit de n’avoir pas cherché à cacher la vérité. Car, la réalité est que la pandémie avance dans ce pays comme dans les autres du continent.

Pourtant, dès le début, les scientifiques malgaches étaient sceptiques. Et pour cause !

Si l’Artemisia est une plante médicinale chinoise bien connue qui soigne le paludisme, il n’est pas démontré qu’il en soit ainsi pour la Covid-19. Ce qui ne veut nullement dire que la plante n’est pas efficace.

La ‘’découverte’’ de Madagascar a eu alors le mérite de relancer le débat sur l’importance de l’Artémisia. Déjà cultivée au Sénégal, elle le sera davantage dans les prochaines années.

Déjà, au niveau de l’Institut Confucius de l’Université de Dakar, un important projet de culture de la plante est initié avec la possibilité de l’étendre dans des départements du pays où l’Institut a des terres.

L’Artémisia est maintenant connu de tout le monde. Et ses vertus thérapeutiques multiples pourraient aider à soigner plusieurs pathologies.

Et l’échec de la tentative de Madagascar n’affectera pas la promotion de la plante. Bien au contraire !

